林佳龍訪瓜地馬拉 邀總統阿雷瓦洛訪台

外交部長林佳龍（左）率團訪問我國友邦瓜地馬拉，與瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（中）及外交部長馬丁涅茲（右）會晤。（外交部提供）

2024/10/28 05:30

〔記者黃靖媗／綜合報導〕台灣與瓜地馬拉邦誼今年邁入九十年，外交部長林佳龍於當地時間廿四日至廿五日率團訪問瓜地馬拉，並代表總統賴清德邀請總統阿雷瓦洛伉儷擇期率團訪台，共同擘劃台瓜下個九十年願景。

林佳龍會晤阿雷瓦洛時，感謝阿雷瓦洛堅定支持台瓜邦誼，強調台灣是瓜國堅定盟友，除協建瓜國醫院、捐贈藥品、醫療設備及救火裝備，台灣更將協助執行讓瓜國人民有感的合作計畫。

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林佳龍也表示，台灣將運用強化兩國經貿交流及產業合作協助，共同協助瓜國產業升級，以回應阿雷瓦洛將兩國關係升級為策略夥伴關係的期待。

強調台灣是堅定盟友 將協助瓜國產業升級

阿雷瓦洛伉儷也邀請林佳龍與夫人廖婉如至總統官邸共進晚餐，阿雷瓦洛並致贈林佳龍一九四四年瓜地馬拉革命紀念日的圖冊。

林佳龍此行也會晤瓜國外交部長馬丁涅茲，並接受瓜國外交部款宴。林佳龍於席間致詞時，特別感謝瓜國今年以致函方式支持我國參與世界衛生大會（WHA）與聯合國，並敦請瓜地馬拉在即將召開的「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）第廿九屆締約方大會（COP29）持續支持我國參與，成為台灣在世界最堅實的國際友人。

結束訪瓜行程後，林佳龍也於昨日抵達下一站友邦聖文森及格瑞那丁，接受聖國總理龔薩福及皇家樂隊接機歡迎，並將於聖國以總統特使身份出席獨立四十五週年慶典活動。林在臉書貼文指出，他與朵根總督會談，呈遞特使國書及賴清德總統致朵根總督的聖國獨立四十五週年賀函。

另，針對林佳龍訪問瓜地馬拉，中國外交部發言人林劍近日再度扭曲聯大第二七五八號決議，並喊話瓜地馬拉政府「認清大勢、順應民意，早日做出正確選擇」。

對此，外交部重申，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬才是台海客觀現狀，以及國際社會公認的事實；聯大第二七五八號決議並未提及台灣，更不等同於中國妄稱的「一中原則」。

外交部強調，我國與友邦間的外交關係是基於相互尊重與平等互惠原則的主權作為，其他國家完全無權置喙。

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