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國會職權法案暫停適用》黃國昌：憲法法庭須受輿論檢視

民眾黨團總召黃國昌昨表示，尊重憲法法庭裁定，但大法官須接受輿論檢視。（記者田裕華攝）

民眾黨團總召黃國昌昨表示，尊重憲法法庭裁定，但大法官須接受輿論檢視。（記者田裕華攝）

2024/07/20 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕憲法法庭昨就國會擴權法案做出暫時處分裁定，民眾黨團總召黃國昌說，雖然遺憾，卻並不意外，他尊重憲法法庭的裁定，但認為憲法法庭也須接受輿論檢視及民主的歷史審判。民眾黨則批評，民進黨發言人吳崢在裁定結果公告前知道消息並對外公布，他們無法接受民主變成「民進黨作主」。

民眾黨：民主變成「民進黨作主」

黃國昌表示，對於憲法法庭裁定的結果，雖然遺憾卻不令人意外；無論從「受理與否」的基準，到「暫時處分」的要件，在這個由總統賴清德緊盯、民進黨政府抗拒的國會改革釋憲案中，憲法法庭大幅變更了自己既往建立的審查基準，「不該受理的聲請竟然受理了，根本不符要件的暫時處分也准了，真的讓人無法理解」。

黃國昌指出，面對已經休會的國會，「到底有什麼不可回復的損害？到底有什麼重大公益遭受侵害？又到底有什麼急迫必要性？」即使在會期最後一天院會通過邀請總統進行國情報告，迄今為止都沒有時間表，成立的兩個調查小組也無運作，調查委員會一提案則馬上被民進黨拉協商，根本還沒成立。

民眾黨透過新聞稿表示，民進黨口口聲聲說尊重憲法，卻一次又一次地打擊社會大眾對司法的信任，如今因為吳崢所謂「口誤」或「說溜嘴」，讓憲法法庭的公信力遭到質疑。民眾黨強調，他們無法接受民主變成「民進黨作主」，憲法法庭有權裁定，但結果同時也必須接受輿論檢驗。

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