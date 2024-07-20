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國會職權法案暫停適用》憲法法庭：聽取總統國情報告 違憲法權力分立原則

大法官就國會擴權法案裁定暫停適用理由

大法官就國會擴權法案裁定暫停適用理由

2024/07/20 05:30

〔記者林嘉東／台北報導〕憲法法庭昨裁定國會擴權法案中的「聽取總統國情報告」暫時停止適用，憲法法庭認為，新條文課予總統到院報告並接受詢問的義務，逾越立院分際，違反憲法權力分立原則，可能引發憲政疑義與衝突，讓民主憲政運作公益遭受難以回復的重大損害，故暫停適用。

「即時或限期」回應提問

恐逾越立法院職權分際

憲法法庭指出，立法院職權行使法第十五條之四聽取總統國情報告，是立法院於憲法未有明文規定下，在規範立院自身職權行使的法律中，直接課予總統義務，要求總統應「即時或限期」回應立委的口頭或書面提問，有逾越立法院職權分際、違反憲法權力分立原則的違憲疑義。

憲法法庭指出，總統一旦至立法院為國情報告，恐將引發總統是否須履行報告、接受詢答義務的憲政疑義，甚至引發朝野激烈對立與衝突，使民主憲政運作的極重要公益，遭受難以回復的重大損害。

憲法法庭表示，鑑於總統於立法院集會期間，客觀上都有至立法院進行國情報告的可能性，一旦適用即可能造成不可逆的重大損害，為避免其發生，自有作成暫停適用處分的迫切必要性和手段無可替代性。

憲法法庭認為，暫停適用除了可避免憲政疑義與衝突，也可維護總統至立法院國情報告，立法院聽取國情報告，各自依憲法增修條文的規定，行使憲法職權的機會。

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