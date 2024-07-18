川普若當選美總統 中研院調查：近5成國人認為減少出兵助台可能

由中研院歐美所研究員吳建輝發起的美國肖像計畫，最新5月調查顯示，若川普當選美國下一屆總統，有46.2%的國人擔憂美國出兵助台可能性會降低。（美聯社）

2024/07/18 23:45

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國共和黨總統參選人川普目前在民調保持領先，中研院歐美所於5月民調顯示，若川普當選，有46.2%的台灣人認為會減少美國出兵助台可能，僅37.5%認為可能會增加。

由中研院歐美所研究員吳建輝發起的「美國肖像」計畫，自2021年起定期民調台灣民眾如何看待台灣與美中關係，最新一波民調於5月23日到28日進行，共訪問1236名我國成年民眾，具95%的信心水準，今（18日）於美東時間上午9時在美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）舉行發布會，該計畫成員還有中研院政治所研究員吳文欽、東吳大學社會系教授潘欣欣、中研院歐美所助理研究員李語堂。

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依最新民調顯示，國人認為美國守諾比例達41.2%，較去年33.9%提高，認為美國不講信用者也從去年的55.3%降為50%；國人對中國的信任感仍低，達80.9%民眾認為中國不講信用，但信任中國者，則從去年的9.3%上升到12.5%；對相信美國與中國者同步增加，有研究者認為民眾對中國的信任感增加在誤差區間，但整體來說還是極低，但對美國的信任感則明顯增加。

中國長期對台文攻武嚇，近年更常出動軍機、軍艦等擾台，最新調查也顯示，83.4%民眾認為來自中國的威脅加劇，而中國軍備若提升，達70.4%國人認為這是升高中國攻台可能，其次則是派軍機、軍艦繞行台灣海空域、中國國家主席習近平不放棄武統台灣等言論、挖角台灣邦交國；該調查也顯示，若中國攻打台灣，有59.6%民眾認為美國會出兵助台；這次調查也首度詢問若中國攻台，願上戰場衛國的意願，調查顯示有53.5%的國人願上戰場。

71.8%國人認為，若美國軍機與軍艦常態性巡防台灣，會更增加美國出兵助台可能，其次則是聲明幫助台灣參與國際、美總統公開承諾保衛台灣、美國對台軍售。該調查也顯示若川普當選下一屆美國總統，46.2%國人認為會導致美國減少出兵助台的可能，僅37.5%認為隨川普當選，美國出兵助台可能會增加，另依照政黨屬性區分，民進黨有50.4%、國民黨僅26.8%、民眾黨有35.1%認為隨川普當選，美國出兵助台的可能性增加，明顯可看出政黨屬性不同，看法呈現兩極。

中研院提早在5月將川普若勝選的題目納入國人看待美國關係的問卷，引來CSIS中國研究負責人麥可．納克（Michael Knaak）的驚奇，吳建輝回應，確實看好川普勝選，但川普言詞反覆，甚至認為很多事都可明碼交易，也是台灣疑美論的主要影響者；川普近日接受彭博社專訪提出台灣若要接受美國協防，應攤提費用等說法，吳文欽則表示，在調查顯示，國人對軍備購買持正面態度，但確實也會面臨購買軍武和營養午餐等社福預算競合問題。

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