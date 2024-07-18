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「耳朵繃帶」成共和黨大會時尚風潮 川粉展團結與熱情

在威斯康辛州密爾瓦基市舉行的共和黨全國代表大會進行到第三天，會場出現多名在耳朵上戴著繃帶的前總統川普（圖正中心）的支持者。（路透）

在威斯康辛州密爾瓦基市舉行的共和黨全國代表大會進行到第三天，會場出現多名在耳朵上戴著繃帶的前總統川普（圖正中心）的支持者。（路透）

2024/07/18 22:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國共和黨全國代表大會正在威斯康辛州密爾瓦基市登場，會場內出現一股特別的「時尚潮流」——與會者紛紛在耳朵上貼上白色繃帶。這種看似奇特的裝扮，實則是對前總統川普的一種別具創意的致敬方式。

事情要從7月13日說起。當天，川普在賓州舉行造勢活動時遭遇槍擊，右耳被子彈擦傷。隔日抵達共和黨全國代表大會時，川普右耳上貼著一塊顯眼的白色繃帶。這個小細節立即引發支持者們的關注與效仿，掀起了一股自製紙製繃帶的風潮。

來自亞利桑那州的代表內格利亞（Joe Neblia）在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時表示：「這是最新的時尚潮流，很快全世界的人都會戴上這種繃帶。」他解釋道，自己的「繃帶」是在搭乘巴士前往會場的路上，用一張紙摺疊而成的。

內格利亞還向福斯新聞（Fox News）透露：「當我看到川普戴著繃帶出現，引發全場愛戴之情時，我就在想，我能做些什麼來表達對真理的敬意？於是我看到了那個繃帶，心想我也可以這麼做。」

這種自製的紙製繃帶在會場內隨處可見。有的人將它戴在牛仔帽下，有的人則是搭配山姆大叔裝扮。一位打扮成山姆大叔的與會者，一邊戴著假繃帶，一邊用口琴演奏李‧格林伍德（Lee Greenwood）的愛國歌曲《上帝保佑美國》（God Bless the USA），充分展現了支持者們的創意與熱情。

值得一提的是，7月13日的槍擊事件造成1人死亡、2人住院，槍手為20歲的克魯斯（Thomas Matthew Crooks），最後被秘勤局狙擊手擊斃。這起事件震驚美國社會，也讓川普在支持者心中的地位更加鞏固。

除了耳朵繃帶，會場內還出現了其他形式的致敬方式。有支持者將川普的頭像加到手持突擊步槍的肌肉男紙板剪影上，模仿電影《第一滴血》（First Blood）系列中由席維斯史特龍（Sylvester Stallone）飾演的藍波（John Rambo）角色，藉此彰顯川普的「硬漢」形象；還有代表穿著印有川普臉孔的緊身褲，吸引眾人目光。這些創意十足的裝扮，都反映出支持者們對川普的忠誠與擁護。

耳朵繃帶竟成團結象徵，川粉創意無極限。（歐新社）

耳朵繃帶竟成團結象徵，川粉創意無極限。（歐新社）

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