「子彈難擋川普 病毒擊倒拜登」 CNN名嘴道出民主黨困境

「子彈難擋川普（右），病毒擊倒拜登（左）」 ，一句話道盡美國政壇生態。（美聯社資料照）

2024/07/18 22:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國統拜登17日又確診武漢肺炎（COVID-19），引發各界關注。CNN政治評論員瓊斯（Van Jones）隨即指出，這次確診凸顯出拜登與前總統川普之間的鮮明對比，也反映民主黨目前困境。

瓊斯在共和黨全國代表大會的評論小組中表示：「如果從整體來看，這是關於力量與弱點的對比。子彈都無法阻止川普，而一個病毒就讓拜登停擺了。」

請繼續往下閱讀...

他指的是日前川普在賓州造勢活動中遭遇槍擊，卻仍繼續參與競選活動；相較之下，拜登因感染新冠病毒而被迫暫停競選行程。

這位前歐巴馬政府顧問進一步闡述了兩黨當前的處境：「共和黨的提名人正受到黨內擁護，而拜登卻遭到自己黨內人士的批評。民主黨正在分崩離析，共和黨則團結一致。這就是現在的情況。民主黨必須正視這個現實，並採取行動。」

拜登的確診消息傳出之際，黨內呼籲他退出2024年總統大選的聲浪也愈發高漲。

一項由美聯社與芝加哥大學全國民意研究中心（AP-NORC）於7月11日至15日進行的民調顯示，65%的民主黨選民希望拜登退出總統大選，僅37%的民主黨選民滿意他作為提名人。

整體而言，約70%的成年人認為拜登應該退出競選。

NBC新聞政治分析師陶德（Chuck Todd）對此情況做出了尖銳的評論：「我們正處於一個類似電影《靈異第六感》（The Sixth Sense）中布魯斯威利斯（Bruce Willis）角色的情況，似乎每個民主黨人都知道這場選戰已經結束了，除了候選人本人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法