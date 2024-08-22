近2個月休39天！澳門特首10/13選舉 賀一誠宣布不連任

澳門現任行政長官賀一誠21日拋出震撼彈，突以健康欠佳為由宣布退出競選連任，震驚政界。（歐新社資料照）

2024/08/22 11:39

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國澳門特別行政區今年10月13日舉行選舉，選出第6屆澳門特別行政區行政長官。現任特首賀一誠21日突然以健康欠佳為由宣布不競逐連任，令人意外。

截至目前為止，仍未有其他潛在人選宣布投入澳門特首換屆選舉。香港《經濟日報》早前撰文指出，除了賀一誠，據悉今年55歲的澳門保安司司長黃少澤也是下任特首熱門人選；另有消息認為，今年57歲的行政法務司司長張永春也有機會投入選舉。

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賀一誠在21日公布的聲明中強調，他對澳門有深厚感情，為澳門發展竭盡全力，但因身體健康尚未全面恢復，為了澳門的長遠發展，從大局出發，決定不參加特首選舉。他將全力支持第6任行政長官和特區政府依法施政，為一國兩制事業和澳門發展繼續作出貢獻。

澳門新一屆行政長官選舉將於10月13日舉行。澳門行政長官選舉管理委員會本月16日發出公告，訂定提名期為8月29日至9月12日。

按照澳門《行政長官選舉法》規定，候選人須經至少66名「行政長官選舉委員會」委員以聯署方式提名，方有資格「入閘」參選。

此前，隨著澳門特首選舉日子越來越近，大熱門之一的現任特首賀一誠先在6月21日起休假13天；7月4日再延長休假16天，至7月19日；後更進一步休假10天，至7月29日，前後合計39天，引起不少揣測，關注他是否競逐連任。

在一片猜疑聲中，賀一誠7月29日返回工作崗位，30、31日卻未出席公開活動，直至8月1日才現身，出席中國人民解放軍駐澳部隊舉辦的慶祝解放軍建軍97週年招待會。

香港理工大學香港專上學院講師陳偉強接受《聯合早報》訪問時認為，目前距離澳門特首選舉投票日只剩1個多月，賀一誠以健康為由放棄競逐連任，其他有意參選者將難有足夠時間準備政見，也難有充裕時間與市民溝通。

至於誰會是下屆澳門特首的熱門人選，陳偉強坦言難以猜測。他表示，賀一誠如果真的因為身體理由不能連任，應早些通知中國中央政府，「現在時間緊迫，估計會參選的人也不會太多，可能只有1個候選人參選，整個選舉氣氛應該不會太激烈熱鬧。」

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