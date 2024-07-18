美最新民調 8成選民憂國家失控

最新民調發現，川普刺殺未遂案過後，高達8成美國選民擔心國家正一步步失控，11月的大選恐掀起更多政治暴力。圖為川普16日參加威斯康辛州密爾瓦基舉行的共和黨全國代表大會。（美聯社）

2024/07/18 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕路透／易普索（Reuters/Ipsos）十六日發表最新民調顯示，前總統川普日前遭遇槍擊，讓絕大多數美國人擔心國家正逐漸失控、日益擔心選舉恐引發更多政治暴力，但並未大幅改變選民的支持意向。

選民支持意向並未大幅改變

該民調指出，在已登記的選民中，已獲共和黨提名為總統候選人的川普，以微幅差距領先尋求連任的現任總統拜登，兩人的支持率分別為四十三％與四十一％，顯示川普遭遇槍擊並未引發選民情緒大變。不過，多達八成選民─民主、共和黨人比例相當─同意「國家正在失控」此一說法。

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此外，約八十四％受訪選民表示，擔心極端份子會在選後施暴，此一比率高於路透／易普索今年五月的民調結果，當時有七十四％受訪者擔心選後暴力。美國二○二○年總統大選後就曾發生暴力事件，二○二一年一月六日，成千上萬川粉在拒絕承認敗選的川普慫恿下衝入國會山莊，釀成五死。

美國人雖害怕暴力，但鮮少縱容暴力。僅五％受訪者表示，可以接受為實現政治目標而施暴，低於路透／易普索去年六月民調時的十二％；約六十七％受訪者擔心其社區因政治信仰而遭施暴，略高於路透／易普索去年六月民調的六十％；不分黨派絕大多數受訪者擔心，美國人恐訴諸暴力而非和平化解歧見。

針對川普遭槍擊後僅受輕傷，以致其部分保守派基督教支持者宣稱川普受上帝眷顧，最新民調結果也反映此看法，六十五％的登記共和黨人認為，川普無恙顯示他「受聖意或上帝旨意眷顧」；僅十一％民主黨人認同此一看法。

該歷時兩天的民調是川普遇刺後於網路上進行，對象為全美一二○二名成年人，其中包括九九二名已登記選民，誤差範圍三個百分點。

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