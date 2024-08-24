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    首頁　>　社會

    宜蘭少年不滿沒被請吃速食店炸雞塊 糾眾砍傷麵店老闆

    宜蘭警方將砸店砍傷蘇澳麵店老闆的犯嫌函送地檢署偵辦。（民眾提供）

    宜蘭警方將砸店砍傷蘇澳麵店老闆的犯嫌函送地檢署偵辦。（民眾提供）

    2024/08/24 14:53

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭1名王姓少年22日下午至蘇澳麵店用餐，見熟識店員有連鎖速食店的炸雞塊，討吃被拒絕後爆發口角，蔡姓老闆出面護自家人遭嗆，雙方起爭執，王男離店後不久糾眾回頭砸店，老闆背部及腹部遭砍傷，所幸送醫無礙，事隔1小時警方循線逮捕涉案8人，其中3人未成年送少年法庭，其餘依妨害秩序及傷害等罪送辦。

    據了解，王姓少年與麵店員工熟識，22日吃麵時見員工有親友送的炸雞塊，開口提出想吃，未料被拒絕後出言嘲諷，員工不滿找來老闆助陣，雙方不歡而散，王男愈想愈不滿，當晚8點找來其他7人砸店。

    蔡姓老闆見店遭砸上前制止，雙方一路吵到巷弄內，未料王姓少年等人分別從車上拿出刀械、棍棒，砍傷老闆背部及腹部，眾人行兇後一哄而散，老闆隨即報案，所幸送醫無生命危險，背部刀傷約5公分。

    警方獲報調閱監視器，當晚9點循線逮捕8人到案，並起出做案刀、棍共10把，8人中包含王姓少年有3名未成年、5名18到25歲成年男子，均坦承犯行，但持刀劃傷老闆者尚待釐清。未成年3人送少年法庭，其他5人依妨害秩序與傷害罪嫌，函送宜蘭地檢署偵辦。

    宜蘭警方獲報調閱監視器，當晚9點循線逮捕砍傷麵店老闆的8人到案，並起出做案刀、棍共10把。（民眾提供）

    宜蘭警方獲報調閱監視器，當晚9點循線逮捕砍傷麵店老闆的8人到案，並起出做案刀、棍共10把。（民眾提供）

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