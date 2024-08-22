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芝加哥示威燒國旗 川普怒了：一年監禁伺候！

芝加哥民主黨大會爆發抗議，示威者於以色列領事館附近焚燒美國國旗。（美聯社）

芝加哥民主黨大會爆發抗議，示威者於以色列領事館附近焚燒美國國旗。（美聯社）

2024/08/22 08:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕前美國總統川普（Donald Trump）21日在其社群平台「Truth Social」，嚴厲譴責了前一天晚間在芝加哥民主黨全國代表大會（DNC）外發生的抗議活動。 根據媒體報導，抗議者在以色列領事館外與警方發生衝突，導致超過70人被捕。

福斯新聞網（Foc News）報導，川普在貼文中寫道：「在芝加哥舉行的民主黨『派對』上，看到美國國旗被焚燒和警車被褻瀆，真是太可恥了。國會應該立即採取行動！任何焚燒美國國旗的人都應該被判處一年監禁。立刻去做！！！ 」

抗議活動於20日傍晚在距離會場約3.2公里的以色列領事館外開始。從現場傳出的影像顯示，一些身穿黑衣、蒙面的抗議者焚燒了美國國旗，而以色列國旗已被焚燒殆盡。隨著夜幕降臨，局勢升級，身穿防暴裝備的警察命令數百名抗議者散去，但抗議者置之不理。最終，雙方發生了暴力衝突。

川普聲稱民主黨全國代表大會的抗議者破壞了警車，但目前尚未得到證實。川普還聲稱，自大會開始以來，「已有5人喪生」。 雖然本週芝加哥確實發生了幾起槍擊致死事件，但這些事件尚未與抗議活動有任何關聯。

在美國，焚燒國旗的爭議性議題觸及言論自由的核心。1989年聯邦最高法院裁定，焚燒國旗屬於受憲法第一修正案保護的言論自由，即使冒犯他人，也應受到保障。

支持者認為，言論自由應保護不受歡迎的言論，禁止焚燒國旗是對言論的限制。反對者則認為，國旗是國家象徵，焚燒國旗是對國家和軍人的不敬，且會激化社會矛盾。儘管最高法院已做出裁決，但焚燒國旗議題仍持續引發爭議，反映出美國社會在言論自由、愛國主義和對國家象徵的尊重等方面的價值觀衝突。

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