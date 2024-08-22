為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

香港自閉青年涉侮辱國歌 遭判8週徒刑、不得緩刑

香港1名21歲自閉症青年因在中國國歌播放時，多次倒豎拇指、發出噓聲及唱英文抗暴歌曲，遭裁定「侮辱國歌罪」判8週徒刑。（法新社資料照）

香港1名21歲自閉症青年因在中國國歌播放時，多次倒豎拇指、發出噓聲及唱英文抗暴歌曲，遭裁定「侮辱國歌罪」判8週徒刑。（法新社資料照）

2024/08/22 09:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港21歲青年陳柏叡患有自閉症，因在播放中國國歌時多次倒豎拇指、發出噓聲及唱英文抗暴歌曲，被法院裁定「侮辱國歌罪」，判入獄8週，不得緩刑。

綜合媒體報導，去年6月世界女排聯賽（VNL）在香港九龍紅磡的香港體育館舉行，現場播放中國國歌時，陳柏叡發出噓聲、握拳、拇指向下比「倒讚」、坐下及雙手掩耳；並高唱音樂劇《悲慘世界》（Les Miserables）的抗暴名曲《Do you hear the people sing》。

陳柏叡今年7月19日被九龍城裁判法院判侮辱國歌罪成立，但辯方8月18日求情，強調被告6歲即被診斷出患有自閉症、注意力不足過動症，目前對不尊重國歌的行為已有悔意，也深刻反省；被告犯案行為持續時間短暫，且目睹其行為的人數少，希望以緩刑方式處理。

但裁判官林子康卻指出，陳柏叡的犯案動機是在警戒下的回應，即「我不喜歡中國隊和中國國歌，就唱其他歌也沒有起身」。林子康強調「看不到被告的真誠悔意，因此看不到在此案中裁定緩刑的基礎」。

林子康還說，陳柏叡在案發前2天自行停藥，降低其自制能力，因此相關病歷對扣減刑罰決定的影響不大，最終判處他入獄8週，且不得緩刑。

陳柏叡隨即提出上訴，獲准以8000港幣（約新台幣3萬2780元）保釋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
苗縣國中女晚自習如廁 男子跟進廁所偷拍被逮
2024/06/01 12:03

苗縣國中女晚自習如廁 男子跟進廁所偷拍被逮
中國留學生騷擾民運人士 美法官「震驚」判刑9個月
2024/04/25 10:01

中國留學生騷擾民運人士 美法官「震驚」判刑9個月
impression

國際媒體關注台南 亮點是史博館特區
中國足壇貪腐案 又2名足協高層涉貪被判刑
2024/08/20 13:57

中國足壇貪腐案 又2名足協高層涉貪被判刑
「印度製造」含中成份高 ! 中港電子零組件佔印度該類進口總額過半
2024/08/19 13:10

「印度製造」含中成份高 ! 中港電子零組件佔印度該類進口總額過半
impression

桃園捷運新里程！捷運綠線G10至G12站傳統圓隧道全數貫通
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播