香港自閉青年涉侮辱國歌 遭判8週徒刑、不得緩刑

香港1名21歲自閉症青年因在中國國歌播放時，多次倒豎拇指、發出噓聲及唱英文抗暴歌曲，遭裁定「侮辱國歌罪」判8週徒刑。（法新社資料照）

2024/08/22 09:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港21歲青年陳柏叡患有自閉症，因在播放中國國歌時多次倒豎拇指、發出噓聲及唱英文抗暴歌曲，被法院裁定「侮辱國歌罪」，判入獄8週，不得緩刑。

綜合媒體報導，去年6月世界女排聯賽（VNL）在香港九龍紅磡的香港體育館舉行，現場播放中國國歌時，陳柏叡發出噓聲、握拳、拇指向下比「倒讚」、坐下及雙手掩耳；並高唱音樂劇《悲慘世界》（Les Miserables）的抗暴名曲《Do you hear the people sing》。

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陳柏叡今年7月19日被九龍城裁判法院判侮辱國歌罪成立，但辯方8月18日求情，強調被告6歲即被診斷出患有自閉症、注意力不足過動症，目前對不尊重國歌的行為已有悔意，也深刻反省；被告犯案行為持續時間短暫，且目睹其行為的人數少，希望以緩刑方式處理。

但裁判官林子康卻指出，陳柏叡的犯案動機是在警戒下的回應，即「我不喜歡中國隊和中國國歌，就唱其他歌也沒有起身」。林子康強調「看不到被告的真誠悔意，因此看不到在此案中裁定緩刑的基礎」。

林子康還說，陳柏叡在案發前2天自行停藥，降低其自制能力，因此相關病歷對扣減刑罰決定的影響不大，最終判處他入獄8週，且不得緩刑。

陳柏叡隨即提出上訴，獲准以8000港幣（約新台幣3萬2780元）保釋。

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