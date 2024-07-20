國會職權法案暫停適用》民進黨團：各政黨應尊重憲法精神

民進黨團幹事長吳思瑤昨呼籲在野黨尊重憲法精神，不要對大法官有所詆毀。（取自臉書）

2024/07/20 05:30

總統府：盼早日釐清爭議 行政院：證實法案有重大損害

〔記者陳政宇、鍾麗華、蘇永耀／台北報導〕憲法法庭昨做出暫時處分裁定，暫時停止若干國會擴權法案修正條文適用。立法院民進黨團表示，尊重大法官對憲法的解釋，黨團最重要工作是準備八月六日憲法法庭言詞辯論，呼籲各政黨應尊重憲法精神、不要詆毀大法官。

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吳思瑤：勿詆毀大法官

行政院發言人陳世凱說，行政院長卓榮泰對於憲法法庭此次做出暫時處分裁定，勇於捍衛憲政秩序、保障人民權利的做法，表示敬佩。此次裁定證實相關修法，的確讓憲法所保障的權利與公益遭受到難以回復的重大損害。

總統府發言人郭雅慧表示，總統府尊重憲法法庭對於暫時處分之裁定。對於有違憲疑慮的法律條文，期盼早日釐清爭議，守護國人權益及民主自由之憲政制度。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪說，尊重憲法法庭對於暫時處分的裁定，從暫時處分的裁定判斷，國會擴權法案的爭議之處，有涉及違憲之虞。

吳思瑤表示，民進黨團現在最重要的工作，是要全力準備八月六日憲法法庭就國會職權修法釋憲案進行的言詞辯論，也呼籲在野黨要尊重憲法法庭、尊重憲法精神，不要對大法官有所詆毀。

此外，民進黨發言人吳崢昨上午接受廣播節目專訪時提及，「搞不好今天下班前憲法法庭，可能有一個結果出來」，遭質疑坐實憲法法庭是民進黨開的。吳崢澄清，這是以過去大法官解釋或憲法法庭判決案例經驗所做的推測，請勿做扭曲解讀。

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