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國會職權法案暫停適用》憲法法庭：反質詢、藐視國會罪 破壞憲法機關平等相維精神

大法官就國會擴權法案裁定暫停適用理由

大法官就國會擴權法案裁定暫停適用理由

2024/07/20 05:30

〔記者王定傳、林嘉東／台北報導〕立法院擴權法案中，要求行政院長與各部會首長不得拒絕答復、拒絕提供資料給立委，官員若有違反，不僅會被罰鍰、還要面臨「藐視國會罪」的刑事追訴。憲法法庭昨認為，新條文恐違反憲法責任政治原則，並有破壞憲法機關間平等相維的憲法精神之虞，故裁定於釋憲案判決前，暫時停止適用。

造成憲政僵局 違反責任政治

立法院職權行使法修正案第廿五條規定，立委對行政院長及各部會首長質詢權的行使，官員不得「反質詢」，且被質詢人除非經主席同意，不得拒絕答復、拒絕提供資料，或其他藐視國會等行為；違反者面臨罰鍰、移送彈劾或懲戒、追訴刑責等。

憲法法庭認為，立法者顯然於規範自身職權行使的法律中，將憲法增修條文的責任政治規定，轉換為行政院及部會應該對立委履行的法律義務，並以裁處罰鍰做為促使履行其義務的強制手段，有違反憲法「責任政治原則」的疑慮，也有破壞憲法機關間「平等相維」的精神之虞。

憲法法庭表示，相關條文若驟然適用，勢將引發立法院與行政院間的憲政衝突，甚至形成憲政僵局，不利民主憲政有效運作，對憲法權力分立、責任政治原則等極重要的公益，造成難以回復的重大損害，有暫停適用的急迫必要性，以及手段上的無可替代性，因此暫停適用新條文。

被告發人蒙受程序性重大不利益

至於「藐視國會罪」，憲法法庭認為，此條文是刑法中首度以公務員在立法院聽證或受質詢時的表意行為，當作犯罪而科以處罰的規定，其脈絡是配合「聽取報告與質詢、聽證會舉行」的處罰規定，若未一併暫停適用，任何人都可以告發犯罪，檢察機關就應依法處理，使被告發人遭受犯罪追訴，蒙受難以回復的程序性重大不利益，也有違憲之虞，故一併暫停適用。

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