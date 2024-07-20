國會職權法案暫停適用》國民黨團：印證司法自主獨立已死

國民黨主席朱立倫昨表示，希望大法官要有正義感、公理心，請好好加油。（記者劉人瑋攝）

2024/07/20 05:30

〔記者劉宛琳、施曉光、劉人瑋／綜合報導〕憲法法庭昨天就國會職權相關法案做出暫時處分，立法院國民黨團表示，這印證了「司法自主獨立已死」，國民黨團要對此次憲法法庭的暫時處分及十五位失去獨立意志的大法官們，表達最強烈的抗議，但為維護法治精神，仍會持續參與接下來釋憲流程。

朱立倫：憲法法庭已失公信力

國民黨主席朱立倫昨受訪時表示，對於憲法法庭的決定「很遺憾、不意外」，很多民進黨人皆早知結果，意外的是，法庭根本不需全數暫時處分，很多完全沒任何疑慮的都做一樣決定，憲法法庭已失去公信力，希望大法官朋友們要有正義感、公理心，從民眾與世界的角度來思考，「請好好加油」。

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黨團批大法官淪為民進黨打手

國民黨中央則表達遺憾，且無法理解憲法法庭做出此決定的依據為何？暫時處分的「必要性」、「急迫性」為何？「立法院職權行使法」修正案是針對國會行使職權時的規範，目前為立院休會期間，對於人民權益或社會公益造成何種「立即性」的傷害？為何會讓國家權力與人民基本權利間的「憲法」關係改變？憲法法庭有責任做出更清楚的說明，讓人民信服。

國民黨也質疑，憲法法庭的判定節奏與結論，竟和民進黨發言人吳崢的「神預測」吻合，莫讓人民質疑司法不如民進黨發言人一張嘴。

國民黨團表示，總統賴清德曾說，若在野黨不接受大法官解釋，「青鳥會飛出來」，公然預告釋憲結果，威嚇在野黨、恐嚇國會。做為國家憲法最後一道防線的大法官們自甘淪為民進黨府院黨的打手，這是我國當前最大的憲政危機，更是號稱司法獨立的憲法法庭最可悲的一刻。

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