蔣萬安要求提幼園性侵案檢討報告 簡舒培：去年就有且內容避重就輕

台北市議員簡舒培。（資料照）

2024/07/19 08:25

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵幼童案件延燒，台北市長蔣萬安要求盡快提檢討報告，市議員簡舒培則批評，蔣萬安根本狀況外，教育局去年早已提過檢討報告，報告中未解釋為何2023年才啟動行政調查、為何狼師在司法調查期間沒停職，甚至報告內提出的精進策略，竟僅是修正幼兒園發生疑似違法對待幼兒事件通報表，增加「行為人是否與園長（或負責人）有親屬關係」的欄位。

簡舒培表示，蔣萬安第一時間推託說當時「還沒上任」，教育局副局長陳素慧的「誣告說」更是引發眾怒，眼看事件越演越烈，蔣萬安為平息大眾怒火，說要指示教育局提出「檢討報告」，卻凸顯他狀況外，因為教育局早在去年提出過一份荒謬絕倫的檢討報告，若蔣萬安不知道此事，根本是失職、無能又失能！

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簡舒培指出，2022年7月該幼兒園發生第一起案件，卻因市府無作為，導致狼師持續留園任教，直到2023年7月再度有家長報案，市府才終於在2023年11月6日召開「跨局處重大性侵害案件檢討會議」，並將會議內容列入11月30日的檢討報告。

簡舒培調閱資料發現，教育局的檢討報告，內容沒針對為何2023年才啟動行政調查進行檢討，整份報告避重就輕，針對外界最疑惑的為什麼狼師在司法調查期間沒有停職，也無任何說明。

簡舒培說，由於教育局在2022年7月案發時沒有啟動行政調查，直到2023年7月再度發生憾事時，教育局才知道狼師跟幼兒園園長是母子關係。

簡舒培直呼，更誇張的來了，外界質疑市府為何一年多完全沒調查，結果教育局在檢討報告所提出的精進策略，居然只是修正教保服務機構發生疑似違法對待幼兒事件通報表，增加「行為人是否與園長（或負責人）有親屬關係」的欄位。

簡舒培質疑，若教育局想確認行為人與園長間的關係，只要在2022年7月案發的第一時間啟動行政調查、入園詢問員工或家長，就可得知園長與狼師教保員的親屬關係，但就因教育局消極調查、毫無作為，才縱放狼師整整一年，導致惡行持續發生，讓更多孩童無辜受害。

簡舒培批評，面對如此嚴重的行政怠惰和疏失，教育局最關鍵、最核心的爭議問題卻碰都不敢碰，想敷衍了事，丟個徒具形式的檢討報告就想息事寧人，且教育局竟還在檢討報告中建議中央單位「整合各機關構不適任人員登載系統」，但第一線處理、調查案件的職責在地方政府，沒啟動行政調查要怎麼通報不適任人員？

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