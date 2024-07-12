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鄭文燦收押》藍委：路人都知鄭是大阿哥 莫忽視實質影響力

國民黨立委吳宗憲表示，路人都知道鄭文燦是「大阿哥」，所以在判斷貪瀆案件時，切莫忽視政治力的實質影響。圖為桃園地方法院昨裁定鄭文燦收押禁見，桃院警備車解送鄭至桃園看守所。（記者周敏鴻攝）

國民黨立委吳宗憲表示，路人都知道鄭文燦是「大阿哥」，所以在判斷貪瀆案件時，切莫忽視政治力的實質影響。圖為桃園地方法院昨裁定鄭文燦收押禁見，桃院警備車解送鄭至桃園看守所。（記者周敏鴻攝）

2024/07/12 05:30

〔記者劉宛琳、黃靖媗、何玉華／台北報導〕前海基會董事長鄭文燦在桃園市長任內涉貪，兩次獲交保，桃園地院昨召開第三次羈押庭，最終裁定羈押禁見。曾任桃園地檢署檢察官，偵辦過桃園市府局處相關案件的國民黨立委吳宗憲表示，肯定檢、調、審的專業，但連路人都知道鄭文燦是「大阿哥」，所以在判斷貪瀆案件時，切莫忽視政治力的實質影響。

吳宗憲：台灣政壇 哪裡沒有新潮流影子

吳宗憲表示，鄭文燦前幾年當選新潮流組成的協會理事長，其中憲法法制召集人就是此次幫鄭文燦訴訟的律師鄧翊鴻，何況中央政府上自總統、下至各部會首長，哪裡沒有新潮流的影子？政治人物和政黨的影響力，從來就不容小看。

吳宗憲表示，在司法界打拚了幾十年，現在踏入了政壇，更深入地看到了我國政治勢力的影響力有多龐大，派系勢力盤根錯節、政治觸手無孔不入，這些都是無法直接呈現在承審法官的卷證中。卷內沒有難道就沒有關說、施壓？司法界的亂象也已經給了台灣人民明確的否定答案。

吳並表示，尤其貪瀆案件，更需要對於官僚體系文化、政商關聯性有敏感度的司法官處理。而政治的實質影響力，更不應限於是否在職，像公務員服務法的「旋轉門條款」就是為了迴避無形的影響力，也在在證明政商關係、人際往來，不會因為一離職就切斷。

黃國昌：整起弊案 絕非鄭一人就辦得來

國民黨立委牛煦庭表示，行賄的在押、收賄的自由，本就荒謬；本案三度開羈押庭，即便兩度裁決高額交保，仍難平高院質疑，遑論民怨四起。

民眾黨發言人吳怡萱則呼籲檢方毋枉毋縱，儘速釐清案情。立院黨團總召黃國昌並說，整起弊案涉及從地方至中央，為特定權貴提供量身打造的一條龍貼心服務，絕對不是鄭文燦一個人就辦得下來。

黃國昌指出，桃園地院的新聞稿已證實，鄭文燦在首次應訊前就已知道檢調的偵辦內容，並準備好答辯方向，法務部應徹查是誰洩密。黃並質疑，鄭將答辯方向傳給多次替鄭文燦與遭押被告傳遞資訊的秘書，在此情況下，「之前為何還讓鄭文燦二度交保？」

對於黃國昌質疑鄭案是從中央一路交辦，桃園市長張善政受訪說，市府配合調查，但無從得知有沒有中央官員介入。對於桃園市議員凌濤計畫將於下會期提案發起專案小組，調查鄭文燦涉入的所有土地案；張善政表示，議員依照合法權責要調閱市府的資料，都會配合，就像配合檢調調閱資料一樣。

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