翁柏宗延任NCC代理主委 黃國昌：政院「走小路、鑽小門」

針對行政院指定副主委翁柏宗延任當代理主委，民眾黨團總召黃國昌今（31）日批評，政院趁新法還沒公告實施的空隙操作，等於是走小路、鑽小門。（記者王藝菘攝）

2024/07/31 13:01

〔記者李文馨／台北報導〕行政院昨發函國家通訊傳播委員會（NCC），指定NCC副主委翁柏宗自8月1日起延任並代理主委職務。對此，立法院民眾黨團總召黃國昌今（31）日批評，政院趁新法還沒公告實施的空隙進行操作，等於是「走小路、鑽小門」，甚至指定捲入重大弊案的翁柏宗擔任代理主委，呼籲政院說清楚是誰做的決定。

黃國昌表示，昨天看到新聞他們非常震驚，理解政院表面提出的理由是因為新法還未公告實施，依照舊法規定本來就可以這樣做；但他強調，立法院7月16日三讀通過NCC組織法時，「立法者所傳遞的意志，跟所作成的決議已非常明確」，也就是過去NCC組織法這種獨創、不合理的萬年條款應予以廢止。

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黃國昌批評，針對新任命NCC委員也有連任不得再任的限制條款，當立院所作出的決定如此明確，行政院卻想要利用新法還未公告實施的空隙期間進行操作，等於是在走小路、鑽小門，無視立法院所作出的決定，他們覺得非常遺憾，也無法接受。

黃國昌說：「更令人瞠目結舌的是，行政院所指定的代理主委是翁柏宗。」他指出，翁柏宗擔任副主委時捲入重大弊案、洩漏NCC對電視台執照審查的機密，也承認自己必須要迴避。

黃國昌質疑：「翁柏宗的政治後台是很硬嗎？還是他已被有線電視媒體集團的大佬，指定擔任未來主委？」他質疑，這樣的人事任命跟決定是否適合，請行政院說清楚講明白，到底是誰做的決定。

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