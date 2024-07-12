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華亞案曾送內政部 劉世芳：2013至今未同意

內政部長劉世芳昨表示，華亞科技園區旁農地自辦市地重劃案二○一三年至今無共識、未同意。（記者叢昌瑾攝）

內政部長劉世芳昨表示，華亞科技園區旁農地自辦市地重劃案二○一三年至今無共識、未同意。（記者叢昌瑾攝）

2024/07/12 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕前海基會董事長鄭文燦於桃園市長任內，涉嫌收賄五百萬元主導華亞科技園區旁農地自辦市地重劃，民眾黨立委黃國昌質詢稱，鄭曾找總統府陳情，內政部也馬上核准。對此，內政部長劉世芳昨表示，該案二○一三年至今無共識、未同意；國土署長吳欣修也說，黃國昌出示的函不代表同意變更，而是同意申請，且自辦市地重劃需要一○○％地主同意，但該案至今未達門檻，小組委員未做任何決議。

國土署長：同意申請 並非同意變更

黃國昌十日於立院質詢時，出示桃園市府會議紀錄、總統府用牋、行政院秘書長函，指出鄭文燦二○一七年被五百萬元賄賂後，隨即召開會議，替行賄收押的廖俊松解套，並向總統府陳情；時任行政院秘書長卓榮泰火速發函內政部處理，內政部、經濟部也核准該案。

劉世芳昨於立院受訪時表示，有關華亞案或是自辦重劃案，從二○一三年送到內政部都委會「從來沒有同意過，從來沒有共識」，該案在都委會專案小組曾要求地方政府要提供公益性、必要性的明確資料，但因為沒有再補送，所以目前沒有同意、也無共識。

吳欣修稍後於部務會報會後記者會說，二○一三年，該案透過林口工五細部計畫通盤檢討提出，但依審議規則，細部計畫不會審議任何土地變更，因此駁回；後來循個案變更啟動工業區開發，必須徵求經濟部的同意，經濟部也抱持鼓勵民間開發工業區的立場。

吳也解釋，黃國昌提出的函，「不是同意變更的函，而是同意申請」，所有都市計畫書都會附上相關公文，並非為此案獨立作業。他強調，該案二○二二年退回桃園市政府要求重新申請、送相關資料，到目前為止都收到沒有補充資料的回覆。

至於華亞自辦市地重劃案至今提過幾次？吳欣修說，都委會專案小組共開了五次會議，但申請自辦重劃規定要一○○％地主同意，此案根本沒有達到門檻，因此小組委員未做成任何決議，內政部也不會同意。

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