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鼻酸！鄰居衝進屋殺死父母 7歲童自責：我是不是壞小孩？開門放壞人進來

63歲男子吳龍滿疑不滿樓上鄰居太吵，竟持刀上樓當著兩名幼子的面把鄰居夫婦砍死，導致2名幼子心靈受創嚴重，迄今仍須接受輔導治療。（資料照）

63歲男子吳龍滿疑不滿樓上鄰居太吵，竟持刀上樓當著兩名幼子的面把鄰居夫婦砍死，導致2名幼子心靈受創嚴重，迄今仍須接受輔導治療。（資料照）

2024/08/01 12:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕63歲男子吳龍滿疑不滿樓上鄰居羅姓夫婦太吵，竟持刀上樓當著兩名幼子的面殺害其父母，吳男被檢方求處死刑，今高雄地院首度開庭，家屬在法庭上哭著痛斥吳男手段殘忍，更害7歲孫子心靈受創嚴重，案發迄今快一年時間，仍自責「我是不是壞小孩？放壞人進來殺死爸媽」。

去年9月15日上午7點多，住在苓雅區某大樓的吳龍滿，拿著一把水果刀從逃生梯走到樓上，當時35歲的蔡女正在處理2個6歲和5歲小孩上學的事，家門未鎖，吳男直接進入客廳，當著兩個小孩的面，一言不發直接砍刺蔡女5刀，蔡女肺、肝等部位致左側大量血胸、左腹部壁臟器外露而當場死亡。

吳男殺完蔡女後，又走到主臥房，看到36歲羅男還躺在床上睡覺，吳再拿刀刺往羅男胸、肩等8處，傷口深入心、肺等部位，導致心包填塞、左右側血胸而當場死亡。吳男殺死羅、蔡夫妻後，未發一語看著被嚇到無法動彈的兩個孩子，再走出羅家門直接下樓逃亡，兩個孩子嚇傻不知如何是好，只好趕緊下樓向管理員求救，直呼「我爸爸媽媽被殺了」。

吳男犯案後隨即換裝逃逸，還藏匿凶刀、作案衣物，企圖湮滅證物。落網時，他曾口頭坦承犯行，但後續經警、偵訊均行使緘默權，檢方認為他犯後旋即騎車逃逸且以變裝、滅證方式掩人耳目，顯見其心性狡詐、犯後態度不佳，毫無悔意，向法院求處死刑，以維法紀。

今高雄地院首度開庭，吳同樣否認犯行，此舉讓被害的羅姓夫妻岳父、岳母相當不滿。羅的岳父哭著說，凶手把自己的問題強加在兩個無辜年輕的生命上，造成2個小孫子心靈受創嚴重，迄今仍在接受輔導，且當時幫吳男開門的7歲長孫，迄今還會責怪自己「是不是壞小孩放壞人進來殺死爸媽」，讓人心疼不已；兩個孫子案發後被阿公、阿嬤帶到花蓮生活，遠離傷心地，最近曾試著帶他們回家，沒想到車子才開到地下室，還沒停車就聽到兩個孫子一直在說「很想念爸爸媽媽」。

由於吳龍滿殺人案適用國民法官法，羅的岳父說，為了不讓孫子二度受傷，希望法院能採普通審理程序，不要再傳喚小朋友出庭作證；羅家的律師也說，國民法庭陣仗龐大，小朋友們出庭作證一定會被嚇到並再度勾起不好的回憶，未來檢審辯如果傳喚他們出庭，家人也一定會拒絕，因此希望改普通審理，不要讓小朋友再度受創。

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