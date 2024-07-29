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獨家》租客霸屋遭房東斷瓦斯 異想天開偷接卻因味道太重露餡

劉男租屋處熱水器放置處與瓦斯公錶相鄰，他竟異想天開偷接瓦斯。（記者吳昇儒攝）

劉男租屋處熱水器放置處與瓦斯公錶相鄰，他竟異想天開偷接瓦斯。（記者吳昇儒攝）

2024/07/29 14:02

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名40多歲劉姓男子租住在中山區某處透天厝，但因未繳納房租與房東發生糾紛。房東陸續斷了租屋處的電力及瓦斯。未料，劉男發現瓦斯公錶正好在租屋處旁，且與熱水器相近，竟利用橡皮管偷接瓦斯。前日，隔壁鄰居聞到濃厚瓦斯味，擔心瓦斯外洩，便找來瓦斯公司查看，發現異狀報警處理，全案將已朝竊盜案件偵辦。

警方調查，40多歲的劉姓男子長期與房東有租金糾紛，且在住處附近堆積雜物，造成鄰居困擾。房東陸續斷了劉男的電力、瓦斯後，他仍不願意搬離該處，持續住在該屋。

27日上午，住在隔壁的鄰居聞到濃厚的瓦斯味，擔心住處發生危險，趕緊通報瓦斯公司人員到該處查看。工作人員同日下午進屋檢查時，未發現異狀，也沒有檢測到外洩情形，便到公錶設置處檢視，竟發現有人利用橡皮管，從公錶處偷接瓦斯，接到一旁的熱水器使用，因橡皮管接頭處未密合，導致有輕微外洩情形，趕緊報警處理。

警方到場查看，確認就是劉男租住處的熱水器偷接公錶的瓦斯，隨即通知劉男到案說明。

欣隆瓦斯表示，上週六隔壁住戶聞到瓦斯味，公司便派員前往查看，發現居然是隔壁房屋拆表後，管線密封處遭到開啟，租客再私自接上橡皮管使用，初步統計約私接30日，將會追究劉男偷竊瓦斯行為，目前將會統計他使用的天數、度數，向其求償。

據悉，劉男坦承有利用橡皮管偷接瓦斯，主要是電力、瓦斯均已被房東切斷，就連熱水也沒得用，難以生活，才會偷接。警詢後，依涉犯竊盜罪，將劉男函送基隆地檢署偵辦。

劉男與房東有租金糾紛，連電表都已經被拔除。（記者吳昇儒攝）

劉男與房東有租金糾紛，連電表都已經被拔除。（記者吳昇儒攝）

劉男與房東有租金糾紛，連電表都已經被拔除。（記者吳昇儒攝）

劉男與房東有租金糾紛，連電表都已經被拔除。（記者吳昇儒攝）

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