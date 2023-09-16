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首頁　>　社會

高雄鄰居凶殺案 柯稱事前就要處理掉 網轟：講幹話

高雄市苓雅區昨驚傳憾事，一名老伯持刀砍死住在樓上的一對夫妻，對此民眾黨總統候選人柯文哲（圖中）稱，這是社會安全網的問題，這種人事前就應處理掉。柯的言論引發網友砲轟。（資料照）

高雄市苓雅區昨驚傳憾事，一名老伯持刀砍死住在樓上的一對夫妻，對此民眾黨總統候選人柯文哲（圖中）稱，這是社會安全網的問題，這種人事前就應處理掉。柯的言論引發網友砲轟。（資料照）

2023/09/16 09:06

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市苓雅區昨驚傳憾事，一名老伯持刀砍死住在樓上的一對夫妻，對此民眾黨總統參選人柯文哲稱，這是社會安全網的問題，這種人事前就應處理掉。柯的言論引發網友砲轟，質疑「要如何得知這個人有問題？」、「怎麼定義要處理的人？」、「講幹話最會」。

高雄昨發生一對夫妻在家中，卻遭住在樓下的鄰居砍殺的2死命案，2名年幼小孩還目睹父母倒臥血泊，相關情節震驚社會。不過柯文哲昨被問及此事時稱，這就是社會安全網的問題，平常就要做好預防工作，並稱平常那些比較有衝突或行為怪異的人，要有社會安全網去發現有這種人，事前就要先處理掉。

柯的相關言論引發外界質疑，PTT八卦板上也有網友分享相關報導，並留言批評「請問要如何得知這個人有問題？今天就一個阿伯覺得樓上很吵，平常你看的出來異常嗎？」、「這種衝動殺人的要怎麼防」、「要怎麼處理...好扯喔」、「八卦板眾先造冊列管定時回報嗎」、「不是每個人殺人都精神病好嗎？」，也有人酸「高虹安跟男友問題這麼多早就知道了，你怎麼不處理？」。

也有不少網友紛紛嘲諷「社會安全網都沒有把你處理掉了，你怎麼定義要處理的人？」、「那柯粉不就都被抓走了」、「柯粉名單建立就能預防九成悲劇」、「他竟然要處理掉自己的支持者」、「他講這個好沒說服力，那麼多奇奇怪怪的加入他的黨誒」、「都抓起來你怎麼選」等。

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