63歲冷血男砍死鄰居夫妻還返家換衣服 兇刀仍未尋獲

砍殺鄰居夫妻的吳姓兇嫌，下午2點被押至苓雅分局偵辦，對於為何殺人皆沉默不語。（記者許麗娟攝）

2023/09/15 15:36

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區武廟路一棟大樓今天（15日）驚傳一對年輕夫妻遭鄰居63歲吳男在屋內砍殺雙亡，夫妻2名僅6歲和5歲的幼子下樓向管理員求救，驚喊「我爸爸媽媽被殺了」，警方表示，吳嫌被捕後對案情不願配合，多保持緘默，警方已找到其犯案的兇衣，但兇刀仍未尋獲。

吳嫌犯案後一路騎車往南逃逸，甚至不斷更換衣服，犯案、逃亡、被捕時的衣服都不同，近10點半在屏東枋寮被警方逮捕，下午2點被押回分局訊問，面對媒體追問為何對死者夫妻痛下殺手，吳嫌完全不發一語。

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據了解，吳嫌一早是從13樓走樓梯上到14樓，犯案後走樓梯下樓，回家換衣服後再走樓梯下樓步出大樓，並騎機車逃逸，直到在屏東枋寮騎機車時遭警方圍捕，但當時兇刀和犯案的衣服都不在身邊。

據了解，兇嫌原本在汽修保養廠工作，現已退休，與妻子、1名兒子同住在該棟大樓多年，吳男平時出入很少向鄰居打招呼，反而太太比較熱情，吳妻因中風行動不便，她說，自己和先生平常也很少講話，沒聽他反映過樓上吵雜，在家平常也很少聽到噪音，有的話也多是附近工地噪音，因自己昨晚吃藥後入眠，不知發生什麼事。

由於吳嫌不願配合調查說明行兇動機等，據其兒子則向警方表示，住家樓上近1、2年常聽到「扣扣扣的敲打聲」，曾向主委反映過，管委會也曾介入協調2、3次但卻不見成效。

警方表示，上午10點半在屏東枋寮鄉地利村抓到吳嫌，並在距離被捕前5公里的佳冬鄉找到犯案衣服，因吳嫌完全不配合，目前仍持續調閱其逃逸沿路的監視器追查犯案兇刀中。

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