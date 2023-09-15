目睹爸媽被鄰居砍死 2幼童暫由親戚照顧

高市社會局家防中心主任李慧玲說明2幼童安置狀況。（高市社會局提供）

2023/09/15 12:46

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市發生幼童目睹雙親遭弒雙亡案件，社工已將2位分別為6歲及5歲孩子帶離現場，並安置在親戚家中。高市社會局表示，將持續關心幼童受照顧情況，並給予必要協助。

這起兇殺案起因為鄰居間的噪音引起，死者羅姓夫妻住在某大樓14樓，育有2子分別就讀小一與幼兒園，兇嫌吳男與太太、兒子同住在13樓死者的樓下，吳男疑似不滿樓上死者一家常發出噪音，前幾週曾與死者發生爭吵，未料，今早竟跑上樓行兇。

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據大樓管理員表示，上午7點多，死者年約6歲的大兒子帶著約5歲的弟弟衝下樓，告訴他「我爸爸媽媽被殺了」，管理員一驚，馬上帶著小兄弟上樓查看，驚見媽媽35歲蔡女倒臥在客廳，而爸爸36歲羅男則未穿上衣倒臥在房間地板，驚嚇之餘連忙下樓報警。

高市社會局家防中心主任李慧玲表示，社會局今天上午接獲警政單位通知，立即派社工至現場協助安撫孩子並交由親屬安置照顧，後續社工會關心孩子的受照顧情形，也會連結教育局的輔導資源陪伴孩子。

她說，孩子目睹重大暴力事件，要留意出現創傷反應，如哭泣、焦慮、情緒起伏過大、沒有安全感、迴避不想談，甚至自責。此時需要熟悉的親人的照顧陪伴，讓孩子維持生活的規律性，提供放心安全的環境。

李慧玲表示，後續將透過專業心理師諮商輔導等協助孩子表達內心感受，關照身心混亂狀態，及留意特殊身心議題的處理。

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