台中太陽餅老店「一福堂」大火燒鄰宅 第3代傳人判賠333萬

台中知名「一福堂太陽餅老店」，2020年底發生大火波及鄰居房子，楊姓鄰居對他提出損害賠償告訴，台中地院判賠333萬元。（資料照）

2024/07/30 16:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中知名伴手禮檸檬餅、太陽餅老店「一福堂太陽餅老店」，2020年底發生大火，不但餅店燒毀還波及鄰近8戶，刑事部分依「失火燒燬現供人使用之住宅及現有人所在之建築物罪」判刑6個月，緩刑2年。不過房屋燒毀拆除的楊姓鄰居對他提出民事損害賠償，第3代傳人陳光傑雖強調有請廠商更換招牌無過失，但台中地院判房屋和租金損失共要賠333萬9830元，可上訴。

位於台中中區中山路和繼光街口的「一福堂太陽餅老店」，以販賣檸檬餅、太陽餅、鳳梨酥等聞名，2020年12月3日上午10點多，「一福堂」大門口騎樓東側門柱，與廣告招牌間區域的電線，因電氣因素（短路）引燃火災，導致「一福堂」與周圍另外8戶住宅失火，其中7戶受燒嚴重，另2戶較輕微，另有11輛汽機車損毀，中市消防局鑑定，「以電源配線電氣因素（短路）引燃火災可能性較大」，亦即電線走火。

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陳男刑事一審時辯稱，電線走火原因很多，例如老鼠啃咬，強調自己與員工等人，從未發現所謂的「電線老舊破損」，不過一審仍依「失火燒燬現供人使用之住宅及現有人所在之建築物罪」判刑8個月；二審時，雖仍否認犯行，但因已和大部分受災戶和解、調解並賠償，法官認為他有盡力賠償，撤銷改判他6月，緩刑2年。

楊姓鄰居因房屋燒毀並拆除，對「一福堂」第3代傳人陳光傑提出民事損害賠償告訴，強調他經營餅店，本應注意確保該店內相關電源配線使用安全，按時檢修、維護商店所使用的電源配線，竟疏於注意定期檢修、維護招牌周圍電源配線，造成火災延燒，導致其房子被波及拆除，求償房子312萬，以及租金損失33萬980元。

一福堂負責人陳光傑則辯稱，自己不定時委請廠商更新、更換招牌相關設施，相關設備均尚屬新穎並非老舊，且該店面用電量甚低，無從發生負載過重情形，自己並無過失。且雖火災鑑定認為因電源配線電氣因素（短路）引燃火災可能性較大，但也未排除生物（鳥、鼠）啃咬或其他各種非人為外力因素所造成電氣因素。

並認為該房屋興建於1947年，為木造2層樓建物，已逾10年耐用年限甚久，顯無殘值，且楊姓屋主未舉證該間房屋價值為何？並認為該房子有嚴重漏水的瑕疵，房屋現值及租金價值均應低於其主張的金額。

台中地院法官審理時調閱相關卷證，認為陳男有過失，與楊姓屋主所受損害有因果關係，根據附近房價、不動產交易實價查詢服務網，認定楊男主張房屋損害312萬元並未高於行情，加上租金損失21萬9830元，判陳男應給付楊姓屋主333萬9830元。

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