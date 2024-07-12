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鄭文燦掌桃園市 多位主管貪瀆判刑

前桃園市長鄭文燦八年任內，多位市府主管貪瀆判刑，其中經濟發展局長朱松偉曾經向廠商索要威而鋼，業者送來「台版」後遭他打槍，點名要原廠的，誇張行徑令人瞠目結舌，最後判刑十三年。（資料照）

前桃園市長鄭文燦八年任內，多位市府主管貪瀆判刑，其中經濟發展局長朱松偉曾經向廠商索要威而鋼，業者送來「台版」後遭他打槍，點名要原廠的，誇張行徑令人瞠目結舌，最後判刑十三年。（資料照）

2024/07/12 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕檢調偵辦前桃園市長鄭文燦涉嫌任內一起自辦市地重劃案收賄，向桃園地院聲請羈押禁見，地院昨傍晚更裁羈押禁見。鄭八年市長任內包含經濟發展局長朱松偉、經發局副局長王允宸、衛生局副局長陳世璋及許景鑫相繼出事，最誇張的是朱松偉向廠商索賄，包括高價紅酒、平板電腦、重機，甚至連廠商提供台製威而鋼都被要求換原廠藥品。

朱松偉嫌棄台版威而鋼 索賄原廠貨

檢方調查，朱松偉是向有意投入桃園市自動駕駛系統營運計畫的廠商，要求給十萬元現金打點議員，或者要住飯店，還以iPad、iPhone照片向廠商索賄，廠商甚至將現金、蘋果電子產品，直送朱的局長辦公室，朱也向其他業者要求大型重型機車，但被婉拒。

另外朱松偉也常向朋友借餐廳收據，讓他以宴請地方人士的名義核銷，詐領局長特別費，還曾經向廠商索要威而鋼，業者送來「台版」後遭他打槍，點名要原廠的，誇張行徑令人瞠目結舌，最後判刑十三年。

王允宸是與申請辦理臨時工廠登記業者至餐廳飲宴，還收禮盒及十萬元現金，但偵查中坦承犯行，並當庭自動繳交犯罪所得十萬元，判刑二年十月，目前已假釋出獄。

陳世璋、許景鑫則是涉嫌包庇藥局業者賣過期感冒藥，遭檢方依圖利罪嫌起訴，一審雖判兩人無罪，二審則認兩人圖利事證明確，逆轉改判陳世璋一年八月徒刑、許景鑫二年徒刑，均褫奪公權一年，許另獲緩刑兩年，全案已定讞。

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