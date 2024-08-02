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首頁　>　政治

烏克蘭堅持「一個中國」？外交部澄清：參照歐美一中政策

外交部。（資料照）

外交部。（資料照）

2024/08/02 22:17

〔記者方瑋立／台北報導〕針對國內媒體引述中媒報導烏外長庫列巴（Dmytro Kuleba）訪中稱「繼續堅持一個中國」，外交部今（2）日聲明，烏克蘭外交部當時對外僅提到烏國採取參照歐盟及美國等盟友的「一中政策」，並未添加其他內容，兩岸互不隸屬已是國際公認且不會被改變的現況與事實，我國與國際盟友向來秉持國際人道主義援助烏克蘭，對烏克蘭受烏俄戰爭傷害深表同情。

外交部表示，有關國內若干媒體引述中媒報導稱烏外長庫列巴日前訪中表態稱「繼續堅持一個中國」，且稱外交部只能譴責中方「片面宣稱」烏國立場一事，外交部對此不分黑白、不明就裡、不經查證的胡亂評論表示遺憾，同時也對中方扭曲烏國發言再度表達譴責。

外交部指出，烏克蘭外交部發言人於上（7）月30日對媒體說明，烏國採取「一中政策」是參照美國及歐盟，而烏中外長會晤除提及該政策外，並無添加其他內容。台烏同處於面對威權國家威脅、捍衛自由與民主的前沿，我國對於烏克蘭所遭受戰爭傷害深感同情，也向來與國際社會中理念相近國家，共同秉持國際人道主義，協助烏克蘭度過難關。

外交部強調，中華民國（台灣）是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際公認的現狀。各種扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變雙方互不隸屬的現狀與事實。

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