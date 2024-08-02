烏接收首批F-16 要中向俄施壓而非調停

西方國家首批援助烏克蘭的F-16戰機已運抵烏國。圖為五月廿八日烏國總統澤倫斯基由比利時總理德克魯（右）與國防部長狄唐多（左）陪同，於比國一處空軍基地視察比國教官培訓烏國F-16戰機飛行員的情況。（路透檔案照）

2024/08/02 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國和烏克蘭官員證實，西方國家承諾提供的首批F-16戰機已抵達烏克蘭，預計將很快開始執行任務。英國泰晤士報披露，首批六架F-16來自荷蘭，丹麥短期內也將交付。專家警告，這些戰機雖能影響戰局，但不太可能成為決定性因素。

克里姆林宮發言人佩斯科夫一日警告稱，俄軍將擊落任何送往烏克蘭的F-16，這些戰機不會成為「魔法藥丸」，俄方已提供獎勵鼓舞軍人摧毀這些戰機。

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去年八月，美國總統拜登批准將二手F-16部署到烏克蘭。比利時、丹麥、荷蘭和挪威承諾在未來幾個月內向基輔提供七十九架F-16戰機。然而，分析人士表示，這些戰機本身並不足以扭轉戰局。基輔已向盟國表示，烏克蘭需要三百架戰機。未來一年內，基輔預計將收到約廿架F-16。

培訓、後勤維修 挑戰不少

歐洲政策分析中心（CEPA）研究員博爾薩里表示，F-16可能有三個核心任務：攔截俄羅斯的飛彈和無人機、壓制敵方防空系統，以及使用空對地飛彈打擊俄軍陣地和彈藥庫。

然而，F-16部署面臨諸多挑戰。烏軍飛行員僅培訓九個月，相較西方國家飛行員的三年短上許多，可能限制他們的表現。此外，F-16需要大量支援人員和基礎設施，如維修人員、雷達網路與可安全起降的合適機場，這些都挑戰烏軍的後勤能力。再者，俄軍的S-300和S-400地對空飛彈系統也是極大威脅。但F-16仍將顯著提高烏國空軍能力，有助於對付大規模飛彈攻擊和其他威脅。

烏國空軍七月卅一日表示，烏軍在夜間擊落了俄羅斯發射的所有八十九架「見證者」自殺無人機，這是七個月以來規模最大的無人機襲擊，主要針對基輔地區，未傳出損害或傷亡報告。

若條件合適 考慮與俄談判

烏克蘭總統澤倫斯基同日表示，基輔不希望中國在俄烏戰爭中扮演調停角色，而是希望北京加強對莫斯科的壓力，以結束戰爭。他強調，烏克蘭堅持恢復一九九一年的後蘇聯時期邊界，但在條件合適的情況下願意考慮與俄國展開談判。他還呼籲俄國和全球領袖參加計畫中的第二次和平高峰會，並提到中國應加大對俄羅斯的影響力來終止戰爭。

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