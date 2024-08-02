中共又逼簽一中承諾書 我難派人赴澳門

陸委會發言人梁文傑昨表示，陸委會澳門辦事處的外交部派駐人員，因派任已經超過十年，七月廿三日已調回國內，澳門政府對於我方接任人員申請簽證的條件，要求須簽署承認一個中國原則的書面文件，我方無法同意。（記者陳鈺馥攝）

2024/08/02 05:30

陸委會：特區政府若不友善處理 我方將做最壞打算

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共再度逼簽一中承諾書！台灣駐澳門辦事處一名外交部派駐官員日前結束派任返台，接任人員欲前往澳門，遭澳方要求須先簽一中承諾書，才要發給簽證。陸委會昨正告澳門特區政府，盡速摒除不必要障礙，倘若仍堅持損人不利己作為，我方將做最壞打算，屆時澳方須負全部責任。

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駐澳門辦事處 派駐官員僅剩二人

澳門特區政府從二○一九年起要求陸委會駐澳門辦事處官員須簽「一中承諾書」，否則不新發簽證。原編制八人的駐澳處，目前僅剩二名陸委會官員派駐在當地，均以延長簽證方式處理。

陸委會發言人梁文傑在例行記者會表示，陸委會澳門辦事處的外交部派駐人員，因派任已經超過十年，七月廿三日已調回國內，澳門政府對於我方接任人員申請簽證的條件，要求須簽署承認一個中國原則的書面文件，我方無法同意。

梁文傑說明，陸委會目前僅剩二名人員派駐澳門辦事處，另有十四名當地僱員。這兩名人員已在澳門待了七、八年，如果派新的人過去，可能又被要求簽署「一個中國原則」，所以兩人堅持崗位。至於返台的外交部人員派駐在澳門超過十年，對其生涯和家庭來說，政府無法硬是要求須留在那邊。

梁強調，台灣和澳門的歷史淵源非常深厚，因政治情勢的演變，造成我方派駐人員在香港和澳門遇上困難，以香港辦事處來講，現在只剩當地僱員。我方正告澳門政府盡速摒除不必要障礙，友善處理澳處人員派駐問題，倘若仍堅持損人不利己作為，我方將做最壞打算，屆時將衝擊台澳的民間交流及澳門的國際形象，澳方須負完全責任。

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