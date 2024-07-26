中國稱烏克蘭「堅持一中」 外交部：嚴正譴責惡意矮化台灣

烏克蘭外交部長庫列巴（左）與中國外交部長王毅在24日在廣州會晤前合影。（美聯社）

2024/07/26 23:00

〔記者吳哲宇／台北報導〕中國外長王毅24日與到訪的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會談後，俄烏戰爭局勢與中俄關係備受關注。中國外交部會後發布新聞稿指稱，庫列巴在台灣問題立場上繼續堅持一個中國，並稱中國是個偉大國家，烏中為戰略夥伴，也是重要經貿合作夥伴。對此，我國外交部說，中華民國台灣是自由民主國家，與專制集權中國互不隸屬，對於中國片面宣稱，表達最嚴正譴責和抗議。

外交部說，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）24日訪問中國，會晤王毅，會後中國外交部片面宣稱烏克蘭「支持中方在台灣問題上的立場，將繼續堅持一個中國」。對於中國昧於事實，一再操弄「一個中國」議題，意圖使國際社會誤認台灣是中國的一部分，外交部予以嚴正譴責。

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外交部重申，中華民國台灣是自由民主國家，與專制集權中國互不隸屬，這是國際公認的客觀事實，也是當前的台海現狀。外交部對於中華人民共和國惡意矮化我國主權地位，表達最嚴正的譴責與抗議。

外交部說，台灣是位於對抗威權體制的前沿，是守護世界民主與自由體制的關鍵力量，我國將持續與理念相近夥伴合作抵禦中國的文攻武嚇，確保台海的和平穩定，促進全球的經濟安全與繁榮發展。

外媒報導，王毅在會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）前，24日先與到訪中國的烏克蘭外長庫列巴會談，雙方會談3小時，這也是俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭訪問中國的最高級別官員。

中國外交部發言人毛寧在會後對記者表示，庫列巴在會談中表達了烏克蘭「願意且準備好與俄羅斯展開對話和談判」的意願。

不過，王毅25日在寮國出席東協外長會議，與俄羅斯外長拉夫羅夫會面時說，願與俄方維護各自核心利益，始終成為彼此發展振興的同路人、好夥伴。

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