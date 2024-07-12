鄭文燦收押 民進黨廉政會：今起停權三年

前海基會董事長鄭文燦涉土地開發弊案，昨被桃園地院裁定收押；民進黨廉政會主委邱駿彥受訪表示，依照廉政會八日決議，今起鄭文燦停權三年。圖為桃園地方法院警備車解送鄭至桃園看守所。（記者周敏鴻攝）

2024/07/12 05:30

若一審判決有罪 將研議開除黨籍

〔記者陳昀、陳政宇／台北報導〕前海基會董事長鄭文燦涉土地開發弊案，昨被桃園地院裁定收押；民進黨廉政會主委邱駿彥受訪表示，依照廉政會八日決議，今起鄭文燦停權三年，後續視司法調查進度隨時啟動調查及進一步處分。

邱駿彥指出，雖然司法判決不會這麼快，但這段期間如證據確定、沒有羈押必要，鄭文燦可能會先交保，廉政會將視司法調查進度，隨時啟動調查，如情況許可，也會請鄭文燦到廉政會說明，進一步研議後續處分。

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民進黨廉政條例明定，黨員犯貪污治罪條例第四條至第六條之罪，所得逾新台幣五十萬元，經調查屬實者，應予除名處分，但情況特殊者不在此限。民進黨廉政會八日召開臨時會，七位出席委員一致決議，鄭文燦遭羈押確定即停權三年，一審判決有罪將研議開除黨籍。

吳思瑤籲同等標準 檢視他黨涉案公職

對於鄭文燦遭羈押，府黨昨無進一步回應。黨內人士則指出，民進黨的態度就是尊重司法偵辦、毋枉毋縱，現階段靜待司法讓真相水落石出，民進黨廉政會一向獨立作業、處置明快。

鄭文燦涉貪引發的政治風暴席捲綠營，民進黨立委吳思瑤昨受訪表示，大家都不願意發生這樣子的案件，民進黨目前能做的事情都做了，包括政治責任，例如鄭文燦已辭職，廉政會做成停權三年的決議，全黨也沒有人出來替鄭講話，民進黨的立場就是尊重司法，也希望鄭捍衛自己的清白，每一項都做到最高規格的自我要求，呼籲社會用同等標準，去檢視其他政黨的涉案公職人員能否禁得起檢驗。

吳思瑤也說，根據她在司法及法制委員會的經驗，許多在野黨立委最喜歡用政治介入司法，透過質詢或政治力操弄個案，國民黨立委吳宗憲做為檢察官，明明清楚偵查不公開原則，卻換了位置就換了腦袋。

駁內鬥說 沈伯洋：台灣司法早已獨立

一名民進黨立委感嘆，政治人物登高跌重，若此案一拖好幾年，讓人擔心重演陳水扁案的風暴，成為在野黨的政治提款機，甚至衝擊二○二六年選舉。他提醒，此案無疑重創桃園市選舉布局，在地藍營議員在市議會成立專案小組，但不分政黨都應該支持查清真相，才能盡量降低傷害。

至於在野黨所謂內鬥說，民進黨立委沈伯洋反駁說，台灣的司法體系早已獨立，許多在野黨人士第一時間卻將案件炒作為綠營內鬥，這其實是黨國遺毒，就跟中國一樣，用司法系統做政治鬥爭，這些人的思考模式還停留在威權時代。

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