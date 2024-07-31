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游離輻射害員工病逝 洪慈庸：不肖廠商終於被起訴

前立委洪慈庸曾於2019年時指控弘霖公司以「佩章受管制、需統一管理」為由，未讓檢測師配戴偵測佩章。（資料照）

前立委洪慈庸曾於2019年時指控弘霖公司以「佩章受管制、需統一管理」為由，未讓檢測師配戴偵測佩章。（資料照）

2024/07/31 13:09

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕弘霖工程檢驗公司為了逃避職災責任，竟以「佩章受管制、需統一管理」為由，未讓檢測師配戴偵測佩章，導致他們無法得知接受到輻射的劑量，其中一名吳姓檢測師罹患白血病過世，家屬提告要求撤查真相。對此，前立委洪慈庸表示，不肖廠商在今年終於被起訴，期盼司法盡快還給受害者家屬們一個公道，原能會也必須硬起來，落實稽查，不再讓不肖業者有機會讓勞工暴露在高風險作業環境之下。

洪慈庸在臉書PO文表示，她在立委任內揭露的「游離輻射致死」案，不肖廠商在今年終於被起訴，2018年12月，她接到台中鄉親陳情，弘霖工程檢驗公司執行放射檢驗作業時「未依規定讓員工穿戴輻射測量佩章」，讓檢驗師在過程中無從判斷暴露在游離輻射下的程度，甚至還有「裝備不齊」的問題，這些違規狀況甚至可能長達10年之久。

洪慈庸指出，最誇張的狀況，在短短半年之內就連續4人罹患血癌，有幾位個案，在她們還沒來得及聯繫到之前，就不幸病逝，2019年，她透過質詢、預算提案不斷強調這件事的嚴重性，希望原能會硬起來，透過行政手段確實稽查、勾稽甚至予以扣照。

洪慈庸續指，當年，檢方在接獲告訴後，也正式啟動調查，慈庸辦公室在和受害者家屬討論過後，也決定將所有調查備齊的資料移交給高雄地檢署，終於，在昨天，7月30日，這間公司被依過失致死罪正式起訴，期盼司法盡快還給受害者家屬們一個公道，原能會也必須硬起來，落實稽查，不再讓不肖業者有機會讓勞工暴露在高風險作業環境之下。

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