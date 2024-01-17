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2024全球選舉年》 OpenAI將推反假工具 防AI介選

OpenAI宣布，即將推出反假訊息工具，同時也禁止將旗下AI工具用於競選和選民壓制。 （法新社檔案照）

OpenAI宣布，即將推出反假訊息工具，同時也禁止將旗下AI工具用於競選和選民壓制。 （法新社檔案照）

2024/01/17 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕今年全球有七十六國進行領導人或國會改選，除台灣已落幕的總統及立法院選舉，美國、印度、俄羅斯以及歐盟廿七國的選舉將陸續登場，影響全球超過一半人口，六成以上的經濟產出。為防範中國與俄羅斯等國試圖透過人工智慧（AI）擾亂選舉，生成式AI龍頭OpenAI宣布，即將推出反假訊息工具，同時也禁止將旗下AI工具用於競選和選民壓制。

法新社報導，OpenAI旗下的ChatGPT聊天機器人爆炸性成功，引發全球AI革命，但也讓各界擔心，這樣的工具可能會在網路上散播假訊息，影響選民。「法新社事實查核」（AFP Fact Check）此前便發現，在台灣大選之前，社交媒體上流傳著被竄改的政治人物假影音資料。

OpenAI強調，不會允許其技術，包括ChatGPT和圖像生成器「DALL-E 3」被用於政治競選或壓制選民。該公司還宣布，即將推出使用「內容來源和真實性聯盟」（C2PA）數位憑證的新工具，可驗證圖片、影片真實性，讓人能分辨AI生成圖片。

C2PA橫跨軟體、晶片和社群媒體等，包括軟體開發商Adobe、微軟、英特爾、Ｘ（前稱Twitter）及日本相機製造商SONY與Nikon和晶片設計大廠安謀（Arm）都參與其中。

OpenAI將開始為使用「DALL-E 3」產生的AI圖片，加上相關數位憑證。該公司補充說，「DALL-E 3」將有「護欄」，可防止用戶生成包括候選人在內的真人圖像。

世界經濟論壇（WEF）上週示警，AI驅動的錯誤訊息和惡意假訊息，是最大的短期風險，可能會破壞主要經濟體新當選的政府。去年，美國科技巨頭Google和臉書母公司Meta相繼推出了針對AI生成的誤導性政治廣告的新政策，以防大選遭操弄。專家示警，虛假訊息正加劇人們對政治機構的信任危機。

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