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家長不滿侯提早封街 影響學生搭車

海山分局表示，板橋第一運動場附近，主辦單位有在周邊掛上區運路交管改道通知牌。 （海山分局提供）

海山分局表示，板橋第一運動場附近，主辦單位有在周邊掛上區運路交管改道通知牌。 （海山分局提供）

2024/01/12 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨總統候選人侯友宜今晚將在新北市板橋第一運動場舉行「選前之夜」活動，但附近學校的學生家長向本報指控，侯團隊申請封街時間為今日下午二點起，卻「強制要求」公車總站提前在昨晚封街，影響眾多學生搭八四七公車路線上下學。侯競辦澄清，今日下午二點開始封街（區運路），昨晚只封閉區運路一半的車道，維持單線雙向通行，相關路線依申請規劃進行。

學生家長表示，運動場旁有海山高中、國小，公車配合造勢活動改道，從學校到臨時站點需穿越運動場，現場並無設置路線指引及替代站牌，盼交通局將臨時站點改到學校附近。

侯競辦︰昨晚只封一半車道

海山分局說明，國民黨申請封閉區運路（新站路至漢生東路間）全部道路；交通管制從昨晚七時起，封閉區運路（新站路至第一運動場地下停車場出入口間）部分車道，採單線雙向通行；今下午二時起至晚間十時止，全面封閉區運路（新站路至漢生東路間），原則上留設一旁社區車道出入口前單線雙向通行，供社區車輛進出，運動場地下停車場區運路入口封閉，可由海山路進出。

交通局運輸管理科表示，選前之夜八四七公車改道，原路線的民族區運路口、長安海山街口、海山高中、第一運動場等四站不停靠，沿區運路改道新府路行駛，臨時增停「深丘里（板橋放送所）」，距離海山高中站約六百公尺，經評估是最近、適當的設站地點。

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