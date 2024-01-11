國會爭奪戰》民眾黨號召中間選民 挑戰8至10席

民眾黨文宣部主任李頂立表示，若能對中間選民產生一定的號召力，移轉部分選票，民眾黨就已達成戰略目標；圖為民眾黨昨舉辦基隆場開講造勢晚會。（記者塗建榮攝）

2024/01/11 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕二○二四大選倒數兩天，民眾黨文宣部主任李頂立評估，民眾黨不分區立委仍預估有八至十席；區域立委部分則屬由前任、現任立委出戰的選區最有勝算。整體來說，相較民眾黨現有的五席立委，可望增加三至五席。

李頂立評估，前立委蔡壁如參選台中市第一選區，現任立委陳琬惠、賴香伶、邱臣遠、張其祿分別投入宜蘭縣、桃園市第五選區、新北市第八選區、台北市第八選區立委選舉，這五人挑戰的選區都相對較有優勢。但他也坦言，有些選區本就存在既有藍綠板塊，要克服難度較高，馬上反轉不太可能，但若能對中間選民產生一定的號召力，移轉部分選票，民眾黨就已達成戰略目標，對本次總統選情，甚至是未來地方大選都有幫助。

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移轉藍綠選票 就達成戰略目標

在黨部評估「相對有優勢」的上述五人中，黨內人士透露，縱觀所有立委選區，與對手最呈現膠著態勢的應是參選宜蘭縣選區的陳琬惠。

另一方面，雖然民眾黨與國民黨的「藍白合」早已於去年十一月破局，但民眾黨總統候選人柯文哲上週在台中舉辦大型造勢時，仍有數位藍營的立委選將到場邊拉票，柯文哲也為幾位藍營立委選將錄製推薦影片。

李頂立分析，地方選民看在眼裡，部分藍營立委選將對柯營支持者較為友善，對柯營也幾乎不口出惡言，此舉對藍營支持者而言，當然會有移情作用，確實有可能影響民眾黨在台中的票源。他直言，民眾黨與柯文哲這次在大台中地區的支持度相當高。

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