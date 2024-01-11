國會爭奪戰》國民黨拉抬五五波選區 盼搶下52席

國民黨二○二四競選平台總發言人凌濤表示，國民黨要在最後數十個小時，全面拉抬五五波地區的選情。（資料照）

2024/01/11 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕二○二四大選投票倒數兩天，國民黨輔選人士評估立委選情指出，目前國民黨在國會有三十七個席次，在沒有發生總統候選人侯友宜「凱旋苑」與新莊土地爭議前，國民黨原本打算結合兩席無黨籍立委候選人，挑戰五十六個席次，力拚單獨國會過半，但最近受到民進黨操作負面選戰的影響，席次目標數已調降為五十二席。

這位人士表示，五十二席中包含預估拿下十四席不分區立委，相較目前的卅七席，可望成長十五席，如果部分五五波選區的選情最後都沒有拉抬起來，應該會剩下五十席。

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國民黨二○二四競選平台總發言人凌濤指出，這次有兩席桃園市海線立委選舉對總統大選具有指標性意義，分別為民進黨桃園市第一選區與第二選區現任立委鄭運鵬、黃世杰，綠營極盡全力每天安排大咖輔選，並視這兩席立委為勝負關鍵，因此國民黨也在全力拉抬這兩個選區的立委候選人牛煦庭、涂權吉。

桃園兩席海線立委 具指標性意義

凌濤強調，民進黨透過負面選舉，企圖影響一些藍、綠五五波的關鍵選區，這些地區多集中在一些都會地區，例如台北市、新北市及台中市、高雄市的都市地區，國民黨要在最後數十個小時，全面拉抬五五波地區的選情。

他說，扣除台南市、高雄市、屏東縣、嘉義縣等藍營艱困地區，以及部分北、中部民進黨傳統優勢選區外，國民黨候選人仍有待努力，目前選情尚未穩定的選區諸如新北市第五選舉區、第八選區、第十選區，以及第十二選區，桃園市第一選區與第二選區，台中市的激戰選區就是第二選區與第六選區，高雄市則在第六選區與第七選區。不過，他也強調，相較之下，國民黨在高雄市第三選區的狀況不錯，勝選希望濃厚。

凌濤認為，除了上述艱困地區及五五波激戰區，目前台東縣選區仍有變數，至於其他的北部、中部、東部立委選區與外島地區，國民黨選情都大致樂觀，就連被外界質疑涉嫌國造潛艦洩密的南投縣立委馬文君，他都說「絕對沒有問題」，並稱綠營策略無效。

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