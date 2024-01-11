國會爭奪戰》民進黨全黨總動員 拚單獨過半

民進黨力拚國會席次過半，全黨總動員衝刺，圖為高市立委候選人黃捷昨晚與不分區立委候選人王義川一同在高雄市區大車掃，沿路受到許多熱情支持者包圍。（黃捷競辦提供）

2024/01/11 05:30

重兵駐守一級連任戰區 全力衝刺翻轉艱困區

〔記者陳政宇／台北報導〕國會爭霸戰倒數兩天，民進黨力拚席次過半，但全台多處拉警報。黨內人士評估，在執政包袱、中國介選、泛綠分裂、現任交棒等因素下，本屆選情偏冷，全黨總動員拉抬一級戰區，包括重兵駐守的十五席現任選區，另冀望四席新人開疆闢土，不分區則預估斬獲十二席，整體可能落在五十席左右，將把握最後關頭衝刺。

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國會一一三席立委版圖面臨洗牌，必須搶下五十七席才能單獨過半。民進黨將選戰層級拉到國家路線抉擇，訴求民進黨才能帶領台灣邁往未來、走向世界，正副總統掌握方向盤，但國會引擎也要有力，才能繼續走對的路。

關鍵策略 保住現任席次

輔選高層不諱言，國民黨在桃園喊出總統大選輸贏十萬票，民眾黨總統候選人柯文哲連日緊咬負面議題選戰，加上中國介選力道史無前例，在在都讓民進黨上下湧現危機感，有必須守住台灣的壓力。此外，基層也不時傳出對逆風、選情冷的焦慮感，立委告急聲此起彼落。

黨內人士表示，民進黨關鍵策略是保住現任席次，目前南部選情趨穩，輔選戰線往中北部推進。他盤點，包括新北賴品妤、羅致政，桃園鄭運鵬、黃世杰，台中林靜儀、莊競程，南投蔡培慧，彰化陳秀寳，雲林蘇治芬等力拚連任保衛戰的現任立委，選情仍未脫困，必須全黨將士用命、極力防守。

另一重點則是現任交棒選區，包括宜蘭陳俊宇、基隆鄭文婷、台北吳沛憶、新北吳崢、台中江肇國、高雄李柏毅、屏東徐富癸，同樣是全力拉抬的輔選熱區，盼能繼承現任者的支持度。非現任方面，黨內人士指出，台北許淑華、新北何博文、竹市林志潔、南投蔡銘軒都被冀望能突圍成功、翻轉艱困區。

至於不分區，黨內人士表示，鑑於過去大選的分裂投票現象，今年積極訴諸總統票與政黨票連動，而民進黨以多元專業的亮眼名單，對比國民黨韓國瑜，加上多位不分區明星選將亦奔走各地輔選，尤以基層發起的「搶救王義川大兵」戰線，進一步帶動選情、催出支持者投票熱情。

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