國會爭奪戰》民進黨全黨總動員 拚單獨過半
重兵駐守一級連任戰區 全力衝刺翻轉艱困區
〔記者陳政宇／台北報導〕國會爭霸戰倒數兩天，民進黨力拚席次過半，但全台多處拉警報。黨內人士評估，在執政包袱、中國介選、泛綠分裂、現任交棒等因素下，本屆選情偏冷，全黨總動員拉抬一級戰區，包括重兵駐守的十五席現任選區，另冀望四席新人開疆闢土，不分區則預估斬獲十二席，整體可能落在五十席左右，將把握最後關頭衝刺。
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國會一一三席立委版圖面臨洗牌，必須搶下五十七席才能單獨過半。民進黨將選戰層級拉到國家路線抉擇，訴求民進黨才能帶領台灣邁往未來、走向世界，正副總統掌握方向盤，但國會引擎也要有力，才能繼續走對的路。
關鍵策略 保住現任席次
輔選高層不諱言，國民黨在桃園喊出總統大選輸贏十萬票，民眾黨總統候選人柯文哲連日緊咬負面議題選戰，加上中國介選力道史無前例，在在都讓民進黨上下湧現危機感，有必須守住台灣的壓力。此外，基層也不時傳出對逆風、選情冷的焦慮感，立委告急聲此起彼落。
黨內人士表示，民進黨關鍵策略是保住現任席次，目前南部選情趨穩，輔選戰線往中北部推進。他盤點，包括新北賴品妤、羅致政，桃園鄭運鵬、黃世杰，台中林靜儀、莊競程，南投蔡培慧，彰化陳秀寳，雲林蘇治芬等力拚連任保衛戰的現任立委，選情仍未脫困，必須全黨將士用命、極力防守。
另一重點則是現任交棒選區，包括宜蘭陳俊宇、基隆鄭文婷、台北吳沛憶、新北吳崢、台中江肇國、高雄李柏毅、屏東徐富癸，同樣是全力拉抬的輔選熱區，盼能繼承現任者的支持度。非現任方面，黨內人士指出，台北許淑華、新北何博文、竹市林志潔、南投蔡銘軒都被冀望能突圍成功、翻轉艱困區。
至於不分區，黨內人士表示，鑑於過去大選的分裂投票現象，今年積極訴諸總統票與政黨票連動，而民進黨以多元專業的亮眼名單，對比國民黨韓國瑜，加上多位不分區明星選將亦奔走各地輔選，尤以基層發起的「搶救王義川大兵」戰線，進一步帶動選情、催出支持者投票熱情。