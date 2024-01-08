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黃秀芳辦親子塗鴉 馬路變畫布

彰化縣第二選區民進黨立委候選人黃秀芳，今在彰化市長安街舉辦全縣首場的馬路塗鴉活動，吸引滿滿的人潮。（黃秀芳競總提供）

彰化縣第二選區民進黨立委候選人黃秀芳，今在彰化市長安街舉辦全縣首場的馬路塗鴉活動，吸引滿滿的人潮。（黃秀芳競總提供）

2024/01/08 05:30

〔記者張聰秋、顏宏駿／彰化報導〕選前超級星期天，彰化縣立委第二選區民進黨黃秀芳、國民黨楊曜聰，昨陸戰對決；黃秀芳舉辦馬路塗鴉活動，走親子風；楊曜聰騎單車掃街拜票，走休閒風，雙方都在選區內最大票倉彰化市衝刺，爭取勝選。

黃秀芳昨天在彰化市長安街封街舉辦親子快閃馬路塗鴨行動，許多阿公阿嬤、爸爸媽媽帶著小朋友，走出戶外曬太陽，把馬路當畫布，盡情揮灑創作。黃秀芳競總逆勢操作，走溫馨路線，希望民眾從活動中感受黃秀芳重視家庭與親子教育，是和諧社會一股堅定的力量。

現場發送造型氣球並請來小丑表演，黃秀芳也親自拿畫筆彩繪一隻戰貓，把馬路當畫布，讓選戰煙硝味，化為濃濃的藝文風。

楊曜聰走休閒風 騎單車拜票

楊曜聰鐵馬拜票車隊由彰化青年後援會組成，眾人一路從中山路經過陸橋、平交道與地下道，沿著鐵路高架的預定路線前進，宣示他力爭鐵路高架四年動工的決心。

楊曜聰表示，他了解鐵路高架是彰化鄉親的期待，若他當選，首要任務就是爭取鐵路高架動工，四年做不到他自動辭職。

民眾黨總統候選人柯文哲夫人陳佩琪昨天從北斗工業區出發掃街，最遠到達大城鄉。

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