侯友宜喊聯合政府 賴清德批：黑金體制復辟

民進黨總統候選人賴清德昨天在高雄輔選時全力催票，強調這場選舉不能輸。（記者洪臣宏攝）

2024/01/06 05:30

指侯、柯與牛鬼蛇神在一起 「若重回中央，黑金會擾亂台灣社會」

〔記者葉永騫、洪臣宏／綜合報導〕民進黨總統候選人賴清德昨天指出，國民黨總統候選人侯友宜和民眾黨總統候選人柯文哲在全國各地與牛鬼蛇神在一起，未來如果籌組聯合政府，只不過是黑金政權而已，民眾難道要再讓黑金體制重回執政嗎？

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若藍勝選重啟服貿 台灣會愈來愈衰尾

賴清德昨在南台灣多處進行輔選。他在高雄為立委候選人李柏毅助講時，強調若由國民黨勝選，會造成走服貿回頭路、黑金復辟，也會落實「九二共識」、「一個中國原則」，台灣會愈來愈「衰尾」，民進黨勝選，更好的日子就在未來。

賴清德說，侯友宜公開說歡迎中國年輕人來台就業，這對台灣年輕人帶來衝擊，也影響各行各業、造成社會混亂，中國人不僅老闆、員工可以來台，連家人都可以來，台灣才三萬六千平方公里而已，一定受到衝擊。

賴也認為，屆時黑金復辟，國民黨二○○○年政黨輪替迄今，黑金體質沒有改變，國民黨部分政治家族，沒有執政時，就像牛鬼蛇神般在地方啃食，如果讓他們回到中央，黑金會擾亂台灣社會。

賴清德承諾當選後，會結合國會力量守護國家，他說，對和平要有理想，但不能心存妄想，願意和中國和平共存，只要對等尊嚴，對話、交流大門永遠敞開，只要能促進兩岸人民福祉，都會去進行。

和民主陣營同陣線 避免中國輕舉妄動

他表示，只要中國不放棄武力攻打台灣，就要繼續提高國防力量、經濟實力，也要和民主陣營站在一起，避免中國輕舉妄動，而不是向極權主義低頭，接受其所有主張，這種方式只會為台灣帶來更大麻煩。

賴並強調，產業要立足台灣、布局全球、行銷全世界，不應該推動服務貿易協定，走回頭路，這絕對不是台灣要走的路，要走進全世界，我們的路才會更寬廣，經濟才會更好，若走入中國，一定愈來愈「衰尾」，他認為團結一致、國家安全、經濟發展、建設增加，人民就可以過安居樂業日子。

賴清德稍早在屏東輔選時，被問到侯友宜要找鴻海創辦人郭台銘和柯文哲組聯合內閣時也回應說，侯友宜、柯文哲在全國各地與牛鬼蛇神在一起，也與許許多多的李全教們站在一起，像這樣的黑金體制的政黨，未來如果籌組聯合政府，只不過是黑金政權而已，民眾難道要再讓黑金體制重回到執政嗎？

民進黨總統候選人賴清德（中）昨在台南市為黨籍立委候選人郭國文（中後）輔選造勢，顧守台南衝票，受到鄉親熱烈歡迎。（圖文：記者楊金城）

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