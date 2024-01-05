基隆立委電視政見會 今晚舉行

2024/01/05 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕第十一屆基隆市立法委員公辦電視政見會今晚將於吉隆有線公司登場，共有六位候選人發表政見，基隆鄉親三日起陸續收到選舉公報，六名立委候選人中，國民黨林沛祥、無黨籍王醒之都是博士，民進黨鄭文婷則為碩士。三人在台電天然氣第四接收站興建議題上各有主張。

鄭文婷主張效法歐盟港口打造天然氣接收港，帶動減碳新產業；但王醒之反對協和電廠填海造陸，應推動公投還權於民；有民眾也看到公報上有「怪怪」的政見，無黨黃傑陽主張目前刑罰太輕，應增加罰寫制度，罰寫道德經。

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六名候選人在選舉公報各抒政見，林沛祥說，基隆目前面臨交通壅塞、經濟發展停滯、產業僵化及就業機會減少困境，愈來愈多人必須往台北通勤，他提出交通資源整合與現況改善等六大主張，減輕通勤族負擔。

鄭文婷主張延續一二○○TPASS通勤月票，當選第一任期內一定讓基隆捷運動工，以交通串連北北基桃產業鏈與生活圈，並以基隆是國際郵輪母港，效法歐盟港口打造天然氣接收港，達到二○五○年淨零碳排目標，帶動減碳新產業。

王醒之主張守護基隆生態環境，反對協和電廠填海造陸，他提出財政、運動、居住、路權、住宅五大正義主張，認為要選出一個能為基隆說話的人。

2024立委選舉

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