氣質新娘照曝光！彰化縣長王惠美低調娶媳 鹿港宴客36桌無政界人士

彰化縣長王惠美（右一）與夫婿周明亞（右二）低調娶媳，婚宴由長子周一中（右三）與新娘統籌辦理。（民眾提供）

2024/07/07 18:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣今天網路群組傳出王惠美長子周一中的結婚消息，親近王家人士證實，昨天已在鹿港餐廳舉辦婚宴，由男方、女方聯合宴請36桌，出席賓客都由新人統籌，全場均無政界人士，低調完成婚事。

王惠美才剛剛結束荷蘭、德國的考察行程，就傳出低調娶媳的消息，讓許多人都大感意外。親近王家人士表示，王惠美與夫婿周明亞育有2女1男，兒子周一中排行老大，今年30歲，在取得東海大學政治碩士後，目前做些小生意，與新娘陳怡婷交往一段時間，今年決定攜手共度人生，全部婚事都由新人一手安排。

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親近王家人士指出，這對新人是在參加友人的婚宴上初見面，但沒有立刻交往，反而是友人發現兩人都沒有男、女朋友，因此主動介紹搓合，才讓兩人感情升溫，有機會步上紅毯。新郎、新娘都是鹿港人，新娘就在民間公司上班。

親近王家人士強調，婚宴因為男方與女方聯合辦理，雙方都各自18桌，宴客名單都由新人一手敲定，全場沒有政界人士，也沒有人上台致詞，一切都尊重新人的決定與安排。

親近王家人士表示，王惠美有3個小孩，老大周一中的名字是王惠美公公所取的，因為希望孫子能夠念台中一中，就取名字為「一中」。而王惠美首次參選時，就是懷著周一中到處拜票，初次參選就順利當選，並在1994年3月就職縣議員並挺著肚子問政，周一中在就任後的同年出生。

周一中在前幾年考進東海大學政治研究所，並取得碩士，也成為母親王惠美的學弟，王惠美與夫婿周明亞因為都念東海政治而結緣交往與結婚，王惠美後來也繼續深造，取得東海政治碩士，雖然周一中成為王惠美的學弟，但親近王家人士強調，周一中沒有政治意圖，念政治碩士並非為參選鋪路。

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