駁中共同路人 侯：兩代拿槍在拚
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜日前接受「豈有此呂」節目專訪，相關內容昨日播出。他在專訪中被問及對手批評親中時，強調自己與父親兩代人分別從警、從軍，「拿槍在拚」，「我這種人會是和中共同路人？台灣人民評評理嘛！」
對於主持人提及對手指他是「中共支持的人」，侯友宜表示，「己所不欲，勿施於人」，台灣需要團結，不要用意識形態來說別人；台灣只有青天白日滿地紅的顏色，而且有兩件事情可以證明他絕對不是。
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侯友宜指出，三十年前中國還很專制的時候，為了處理「千島湖事件」，他在中國大陸開嗆，同團的人跟他說會被抓去關，但他說，「我死都不怕，還怕被抓去關嗎？」而且他父親被國民黨徵召到中國青島就讀海軍軍官學校，國共內戰爆發，父親也在那邊作戰，戰一戰撤回台灣，還持有榮民證。
主持人搭腔稱，侯家兩代都為中華民國拿槍，侯友宜回應，「拿槍在拚！」「你說我這種的，全台灣我這種人會是和中共同路人？台灣人民評評理嘛！」
此外，侯友宜昨接受「下班瀚你聊」節目專訪，主持人同樣提到民眾黨總統候選人柯文哲所指「中共支持的人」，侯友宜呼籲柯文哲不要牽拖別人，當民進黨總統候選人賴清德抹紅柯時，柯說賴謊話連篇，現在怎麼反過來抹紅侯友宜？如果用這樣的邏輯，那柯文哲當台北市長到上海參加雙城論壇，人家會怎麼想？
侯表示，競選期間他跑遍全國，發現很多人對執政黨感到憤怒不滿，但不願意表態，他呼籲沉默的多數民眾在最後關鍵，不要忘了民進黨執政八年帶給人民多少痛苦，唯有政黨輪替，才能改變這一切。
有百分之百的信心會贏
侯友宜同時對勝選展現信心，他說，「我有百分之百的信心會贏」，這次選舉訴求是「戰爭對和平、貪腐對清廉、獨裁對民主」，反對民進黨繼續執政，就請集中選票支持在野最強的候選人「侯康配」，完成第三波民主改革，達成政黨輪替、民主制衡，決定台灣的未來，他一定可以做到。