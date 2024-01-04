駁中共同路人 侯：兩代拿槍在拚

國民黨總統候選人侯友宜昨上午偕同黨籍立委候選人林德福等人前往新北永和保福宮參拜，隨後進行新北市車隊掃街拉票活動。（記者叢昌瑾攝）

2024/01/04 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜日前接受「豈有此呂」節目專訪，相關內容昨日播出。他在專訪中被問及對手批評親中時，強調自己與父親兩代人分別從警、從軍，「拿槍在拚」，「我這種人會是和中共同路人？台灣人民評評理嘛！」

對於主持人提及對手指他是「中共支持的人」，侯友宜表示，「己所不欲，勿施於人」，台灣需要團結，不要用意識形態來說別人；台灣只有青天白日滿地紅的顏色，而且有兩件事情可以證明他絕對不是。

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侯友宜指出，三十年前中國還很專制的時候，為了處理「千島湖事件」，他在中國大陸開嗆，同團的人跟他說會被抓去關，但他說，「我死都不怕，還怕被抓去關嗎？」而且他父親被國民黨徵召到中國青島就讀海軍軍官學校，國共內戰爆發，父親也在那邊作戰，戰一戰撤回台灣，還持有榮民證。

主持人搭腔稱，侯家兩代都為中華民國拿槍，侯友宜回應，「拿槍在拚！」「你說我這種的，全台灣我這種人會是和中共同路人？台灣人民評評理嘛！」

此外，侯友宜昨接受「下班瀚你聊」節目專訪，主持人同樣提到民眾黨總統候選人柯文哲所指「中共支持的人」，侯友宜呼籲柯文哲不要牽拖別人，當民進黨總統候選人賴清德抹紅柯時，柯說賴謊話連篇，現在怎麼反過來抹紅侯友宜？如果用這樣的邏輯，那柯文哲當台北市長到上海參加雙城論壇，人家會怎麼想？

侯表示，競選期間他跑遍全國，發現很多人對執政黨感到憤怒不滿，但不願意表態，他呼籲沉默的多數民眾在最後關鍵，不要忘了民進黨執政八年帶給人民多少痛苦，唯有政黨輪替，才能改變這一切。

有百分之百的信心會贏

侯友宜同時對勝選展現信心，他說，「我有百分之百的信心會贏」，這次選舉訴求是「戰爭對和平、貪腐對清廉、獨裁對民主」，反對民進黨繼續執政，就請集中選票支持在野最強的候選人「侯康配」，完成第三波民主改革，達成政黨輪替、民主制衡，決定台灣的未來，他一定可以做到。

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