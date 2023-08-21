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藍委︰民進黨讓兩岸面臨兵凶戰危

國民黨立委賴士葆。（資料照）

國民黨立委賴士葆。（資料照）

2023/08/21 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨定調明年大選是「戰爭與和平」的抉擇，國民黨立委昨指出，國民黨追求和平，民進黨則是備戰、甚至是求戰，用戰爭在恐嚇民眾，讓兩岸面臨兵凶戰危，下架民進黨是主流民意，「沒有人希望戰爭」更是全民目標。

民進黨政策是對抗不是對話

國民黨立委賴士葆表示，民進黨這幾年的兩岸政策是對抗不是對話，備戰而不是避戰，已讓兩岸關係處於兵凶戰危，戰爭一觸即發的邊緣。蔡英文總統說確保區域穩定，不尋求軍事對抗，賴清德副總統說不會讓戰爭發生，然而一個習於說謊作假、論文抄襲的政黨，毫無誠信可言，要讓人民如何相信這些政客的承諾和保證？之前有里長掛出「誰當總統都可，不准有戰爭」的看板，就是全台灣人的一致心聲。

賴士葆也說，如果真的要台灣安全，那麼備戰、避戰都要做，可是現在蔡政府是百分之百備戰，甚至於求戰，要避戰就應該多交流，結果一交流就被蔡政府扣上紅帽子，也不開放中國遊客來台。

賴士葆表示，如果今天有幾十萬中國遊客在台灣，中國怎麼會打台灣？這麼簡單的道理，民進黨一定懂，只是選舉到了，為了選票考量，蔡政府要繼續將抗中保台發揮到極致。

國民黨立委吳斯懷指出，明年的選舉就是「戰爭與和平」的抉擇，最大公約數就是追求和平，避免戰爭，但追求和平不能只有口號，必須採取具體行動，蔡政府近年來的施政方向只看到「積極備戰，增加軍購，全民皆兵，民眾發步槍，美國說什麼我們做什麼」。

吳斯懷說，台海戰爭絕對不只是國防部的任務，他在立法院三年來，多次在外交國防委員會、院會總質詢時，呼籲蔡英文政府盡快恢復全面性國家層級的政軍兵推，經過務實推演才能讓各部會及民眾知道戰爭的景況，奈何三年來如同狗吠火車，毫無回應。

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