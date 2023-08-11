中共統戰新手法 地方創生拉攏年輕人

（路透檔案照）

2023/08/11 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國福建省「海峽鄉建鄉創」活動獲獎名單出現台灣地方創生團體，被外界質疑統戰。熟稔中國事務官員表示，這是新形態的統戰手法，中共鎖定台灣做社區營造、地方創生的行業、社團，藉此促進兩岸融合發展，拉攏台灣年輕人認同中國。

福建「海峽鄉建鄉創」 資金來自台辦系統

官方調查發現，為探索兩岸融合發展新路，中共官方二○二二年於福州成立「海峽兩岸鄉建鄉創發展研究院」，將「鄉建鄉創」列為重點對台工作之一，目標吸引台灣青年加入。

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值得注意的是，二○二三鄉建鄉創大獎台灣聯絡窗口為「小鎮文創股份有限公司」，負責人是何培鈞，擔任台灣地方創生基金會董事、台灣地域振興聯盟發起人。中方受理單位是「福建省青年建築師協會」，該會會長林深同時擔任「海峽兩岸鄉建鄉創發展研究院」副院長，該會秘書長則是台灣籍的曾芝穎；而林深與何培鈞二○一九年在中國成立「福建橙翔文旅公司」，曾芝穎為現任公司負責人。

官員表示，這次海峽鄉建鄉創活動是福建台辦負責，資金來自台辦系統，中共出錢辦這些活動，目的就是統戰。且不像宗教統戰鎖定老面孔，這次是吸引台灣做社區營造、地方創生、手工藝品、經營文青民宿等團隊過去。

透過小鎮文創 邀請台灣團隊

他透露，中共手法是透過台灣「小鎮文創股份有限公司」為窗口，聯繫及邀請台灣地方團隊以交流名義參加，但不是每個團隊都有去，有的僅提供作品參展，也被中共列入獲獎名單。

官員指出，有注意到中共在福州提供閩南式老宅，祭出一些誘因吸引台灣的文創團隊過去經營民宿、旅店等，這是較新的統戰手法。中共很會統戰宣傳，例如台灣有十人去參訪，最後僅一人留在那發展，他們也會「有一分吹十分」當成統戰業績。

他強調，該案算較新統戰手法，主要鎖定年輕人。台辦系統更要求「錢不要都花在同一批人身上」，找沒去過中國的參加，特別重視第一次赴中的「首來族」；因為是中共出錢招待，台灣總會有貪小便宜的人過去，成為中共的統戰業績。

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