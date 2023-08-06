挺郭派議長︰郭若獨立參選 不可能再陪玩

前鴻海董事長郭台銘。（資料照）

2023/08/06 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕在彰化縣議長謝典林宣布退黨後，藍營擔憂其他支持前鴻海董事長郭台銘的地方議會議長，還會有人跟進。但據一位熟悉地方派系的黨內人士透露，某位支持郭台銘的議長已直接告訴郭，如果決定獨立參選總統，大家是不可能再陪郭一起玩下去，因為獨立參選，郭不可能贏，結局只會害了大家。

這位人士表示，郭台銘如果獨立參選，雖必定連累國民黨總統參選人侯友宜，但自己當選機率為零，這些議長都很精明，難道看不出？至於謝典林，因為不是派系掌門人，「謝可以玩，但其他議長每一個都清楚得很，不能玩，但可以叫一叫！」

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已經有人在勸郭要合作

這位人士還說，多數挺郭派議長都希望郭台銘能與國民黨或民眾黨總統參選人柯文哲合作，某些人現在不願表態，不排除向黨中央「喊價」的可能，或先在郭那邊撈到一些好處，「裡面有良心的人已經在勸郭，要郭與國民黨、柯文哲談合作，如果郭決定獨立參選，大家就無法再跟郭繼續玩下去了」，否則這些人必須離開國民黨，三年多後還要不要再選議長？還不是仍得尋求國民黨支持。

藍營輔選人士指出，郭台銘愈早宣布是否參選，對侯友宜選情愈好，最好郭自美返台後就趕快宣布，繼續模糊下去，會把侯友宜的選情拖死，一旦郭宣布獨立參選，國民黨就會正式攤牌，一些挺郭派就會解散，藍軍小雞還有人敢去與郭台銘同台嗎？「最好去，明天就換人！」

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