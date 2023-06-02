國民黨曾振炎詐領助理費案 改判7年半

春節前閃辭南投縣議員的曾振炎，其詐預助理費案，台中高分院重審後判刑7年6個月，比高分院原判處的刑期增加了4年，曾振炎說他一定會再上訴。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2023/06/02 05:30

南投3連霸縣議員 春節前閃辭

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨籍前南投縣議員曾振炎因涉及賄選案閃辭，而其纏訟多年的詐領助理費案，最高法院前年底發回更審，台中高分院重審近日判決，以利用職務機會詐取財物罪，判處曾有期徒刑七年六月，刑期比原判決多了四年。曾振炎表示，一定會上訴，相信司法會還其公道。

曾不服︰一定會上訴

六十二歲的曾振炎，二○一四年十二月至二○一八年一月擔任南投縣議員期間，只實際聘用一人當公費助理，卻與妻子侯月嫦利用另三名親人當人頭，詐領助理費九十九萬九九一九元。

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南投地院在二○一九年五月，判處曾振炎有期徒刑三年六個月、曾妻一年十個月，兩人不服上訴；二○二○年五月，台中高分院撤銷南投地院原判決，但曾振炎仍被判刑三年六個月，侯月嫦則改判一年九個月，比一審少一個月。兩人後來上訴到最高法院，最高法院前年底發回更審。

刑期比原判決多四年

台中高分院重新審理一年多後，近日撤銷曾振炎夫妻原判決，以利用職務機會詐取財物罪，判處曾振炎有期徒刑七年六月，褫奪公權四年；其妻侯月嫦則被以非公務員與公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪，判刑二年六個月，褫奪公權二年，兩人的刑期都比原判決增加，其中曾振炎的刑期更增加了四年之多。

曾振炎去年十一月廿六日第三度當選南投縣議員，選舉期間涉及賄選，今年一月底被南投地院判刑二年六個月，惟曾在宣判前即辭去議員職務，並提起上訴；另曾振炎也被南投地檢署提起當選無效之訴，目前還在南投地院審理中。

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