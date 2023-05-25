中正萬華推雞排妹？劉耀仁：不如東門西施

雞排妹證實有被徵召過。（翻攝自臉書）

2023/05/25 05:30

〔記者林欣穎、楊心慧、陳昀／台北報導〕傳出民進黨將邀請「雞排妹」鄭家純（現名︰鄭采勻）參選台北市中正萬華區立委，雞排妹昨坦言曾受賴清德競選辦公室總幹事潘孟安邀請會面，雙方談完後，雞排妹表明願意幫忙，「不會用無黨籍，去哪都可以，配合你們的需求。」雙方溝通後再被通知有異動，對此她表示會配合決定。雞排妹並強調︰「以上為阿純本人視角的實情敘述。若不相信我的說法，想要繼續揣測是個人的自由。」

黨中央：尚在徵詢各方人選

民進黨發言人張志豪對此表示，目前還在徵詢各方人選，徵召必須經提名策略小組討論，並由黨主席賴清德定奪、中執會同意才會定案。至於雞排妹參選中正萬華區立委的部分，張志豪沒有證實，僅表示「沒有更進一步的訊息、沒有特別的評論」。

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傳出徵召「雞排妹」，有網友替長期深耕中正萬華區的市議員吳沛憶抱不平，雞排妹再次強調目前尚未決定，「把我答應幫忙視為對某人不公平，請問現在的沙包是我嗎？」經紀人也表示，目前以演藝工作、品牌經營為主照常運行中。

中正萬華區資深市議員劉耀仁說，若要空降雞排妹，不如徵召東門市場的「豬肉西施」張采婕，這還是東門在地的子弟，與選區有關聯性；黨中央要徵召誰應先和在地議員討論，到目前為止都沒有談。

吳沛憶備戰 自認最強人選

吳沛憶受訪則強調，自己是最強人選，並做好選立委的準備，相信能在半年內快速整合在地支持，並拓展更多的年輕選票；看到傳出要徵召雞排妹的新聞確實很驚訝，不過雞排妹臉書說跟黨中央仍在討論，自己也尚未收到黨中央的通知。

民進黨台北市黨部主委張茂楠認為吳沛憶、劉耀仁都是不錯人選，但尊重黨中央決定。

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