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    首頁　>　政治

    國民黨誓師大會 朱：民進黨好日子快結束了

    國民黨20日舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，為總統大選提名人侯友宜及黨籍立委提名人造勢。（記者方賓照攝）

    國民黨20日舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，為總統大選提名人侯友宜及黨籍立委提名人造勢。（記者方賓照攝）

    2023/05/21 05:30

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨確定徵召新北市長侯友宜參選明年總統選舉後，黨中央昨舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，安排侯友宜與國民黨立委參選人合體造勢，侯友宜致詞時表示，如果當選總統，將依照憲法規範，到立法院進行國情報告，並接受全民監督。

    侯：若當選 赴立院國情報告

    這場活動首先介紹立委參選人，然後依序安排十三位國民黨直轄市、縣市首長及國民黨主席朱立倫、侯友宜上台談話後，舉行誓師造勢活動，現場「侯友宜凍蒜」、「國民黨全壘打」、「政黨輪替、台灣更好」等口號聲不斷。

    朱立倫表示，台灣面臨缺電、缺蛋、缺水、缺工等問題，民進黨更缺乏與人民站在一起的心，所有民調都顯示台灣人民過半數認為應該政黨輪替，所有人都希望生活安定、和平、幸福安樂，沒有人希望有戰爭，但現在的台灣房價高漲、物價高漲、變成低薪過勞之島。

    朱立倫說，侯友宜真正愛台灣人民，與大家站在一起，而且是中道、理性、穩健、務實，又有領導力、執行力的總統參選人，是國民黨的「最強母雞」，也是明年五二○要就職的新任中華民國總統。

    朱立倫指出，國民黨一定要團結，外界攻擊砲火把他當成箭靶，他可以承受，但希望大家一定要把光芒、掌聲給國民黨候選人，並拜託黨內都要放下自我，讓小我小一點、大我大一點，為台灣未來而團結努力，避免被敵人分化、造成困擾。

    最後，朱立倫還向民進黨喊話，「民進黨的朋友們，你們的好日子快要結束了！」台灣人民的苦日子也快要結束了，因為侯友宜將帶領所有立委參選人，實現明年政黨輪替，為人民拚好日子。

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