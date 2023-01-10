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    公務員洩個資非首例 監院曾促銓敘部改善資安

    監察院曾提調查報告，促請銓敘部檢討改善資通安全管理制度。（資料照）

    監察院曾提調查報告，促請銓敘部檢討改善資通安全管理制度。（資料照）

    2023/01/10 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕健保署三職員涉偷查、外洩民眾個資，檢調昨發動搜索約談。事實上，早在二○一九年六月，銓敘部就曾爆發公務人員個資被置於國外論壇販賣案，外洩資料內含國安局等機敏機關，有威脅國安之虞。監察院二○二○年一月通過時任監委仉桂美、劉德勳、包宗和所提調查報告，促請銓敘部檢討改善其資通安全管理制度（ISMS）。

    調查指出，該案早在二○一二年六月就外洩，但七年後才被發覺；外洩內容為銓敘部二○○五年一月起至二○一二年六月底間的中央及地方機關公務人員送審人員歷史資料，經比對後實際影響人數為廿四萬餘人，含行政機關、公營事業、衛生醫療機構及公立學校職員等，總計全國逾七成公務人員個資遭到外洩。

    三位監委表示，銓敘部雖稱遭外洩者均為文職人員，但所掌業務機敏與否，與文職或軍職身分並無關係，以調查局為例，約有二千餘人個資遭洩漏，對國安的影響甚巨。但也因資料外洩逾七年，相關軟硬體均已報廢，行政院技術服務中心、調查局及刑事局均指出，以現有數位跡證，難以追查實際外洩過程及原因。

    調查結果，銓敘部屬於資安責任等級Ａ級機關，卻未能積極配合二○○九年起推動的「政府機關（構）資訊安全責任等級分級作業施行計畫」，直到二○一六年十月才將可存取全國公務人員銓審資料的「銓敘業務網路作業系統」、「公文管理及線上簽核系統」納入ISMS驗證範圍，使含機敏機關在內的全國公務人員個資長期暴露於高風險中。

    再者，銓敘部發現資料外洩前，未能依照「資訊系統分級與資安防護基準作業規定」四大構面予以詳實評估，長期將上開兩大系統低估為安全等級中級，以致相關系統防護基準不足，顯示該部長期漠視全國公務人員個資的洩漏風險。

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