黃珊珊稱限電 台電︰台北並無缺電

台北市長候選人黃珊珊6日舉行「偉大市民向前騎」活動，率領支持者騎自行車做市政建設巡禮。（記者方賓照攝）

2022/11/07 05:30

黃控擋變電所 高嘉瑜表示持續協調 反嗆黃卸責

〔記者鄭名翔、林菁樺、謝君臨／台北報導〕無黨籍台北市長候選人黃珊珊前天於選舉辯論會上提出台北電力問題，台灣電力公司即發聲明澄清台北並無缺電，關鍵在於松湖超高壓變電所遲未興建；對此，黃珊珊昨稱，松湖變電所被民進黨立委高嘉瑜反對後就停擺，即使現在興建也須耗費數年，但台北限電為「現在進行式」，怒批台電提不出解方也未與地方溝通，要求中央別再迴避問題。對此，高嘉瑜表示，自二○一一年擔任市議員起就持續關心松湖變電所議題，且經多次溝通協調後，也獲得台電善意承諾，將打造多目標使用且讓居民接受的新地標，反觀台北市政府毫無作為，嗆黃珊珊此發言是「不負責指控及卸責說法」。

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台電︰辦逾70次小型分眾溝通

台電則再重申，北市並沒有缺電，而是「有電送不出」，而台電歷任三任台北市長執政，都持續舉辦地方說明會，光是去年至今已辦理超過七十次小型分眾溝通，去年十月更有兩百人以上大型公開說明會，絕無黃珊珊指控的「不溝通」及「全部停擺」情形。

黃控台電只辦過一次說明會

黃珊珊於辯論會中提出，台北市有廿二件用電申請案被限電，無法供電；台電則說明並非沒電，而是電送不出去，且早於廿年前便已預警須盡快興建松湖變電所才可解決送電壅塞問題，民進黨立委洪申翰更批黃珊珊擔任市議員期間長期阻擋松湖變電所計畫，要求黃負起責任，別像黨籍一樣「投機地變來變去」。

黃珊珊昨受訪時怒嗆，台電十幾年來未送件松湖變電所計畫，且開一次地方說明會後，就因受高嘉瑜反對便完全停擺，而她擔任副市長期間，多次要求台電與居民溝通，但台電完全不願意。

黃珊珊昨啟動「偉大市民向前騎」造勢活動，一早在支持者陪同下騎自行車繞行台北市，途經廣慈社宅、台北流行音樂中心、大港墘公園、士林市場、新北投車站、永樂市場、心中山線型公園、北門廣場、艋舺公園、景美集應廟、東區龍門廣場等站點，民眾黨市議員候選人也分區陪同騎乘，晚間約十點抵達終點站台北市政府，與市長柯文哲會合。

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