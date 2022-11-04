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    整合醫療關懷 黃珊珊盼照顧新移民

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊（中）昨拜會賽珍珠基金會，參與新移民座談。（記者陳志曲攝）

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊（中）昨拜會賽珍珠基金會，參與新移民座談。（記者陳志曲攝）

    2022/11/04 05:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨拜訪台北市賽珍珠基金會，與新移民代表座談並聆聽他們在台灣生活的困境；黃珊珊表示，未來將完善現有新移民會館的軟硬體設施，規劃場域提供辦理特色市集、文創街區，藉此發展新移民經濟，也將整合醫療資源及心理關懷等，給予在台老化的姊妹們最適切協助。

    黃珊珊昨與來自馬來西亞、中國、越南、緬甸等地的新移民姊妹們座談，聽取她們在台生活的經驗與故事，並瞭解在工作、居住、育兒、養老、語言隔閡與文化差異等方面的生活困境；賽珍珠基金會董事長尤英夫肯定台北市政府給予許多資源，使新移民可盡快融入台灣生活。

    黃珊珊表示，「新移民之子」在台灣出生長大，除學習中文外，也在學校習得其他語言課程，加上來自媽媽的母語，多元語言能力不僅提升自身競爭力，更可傳承來自媽媽母國的文化，讓台北融入多采多姿異國文化。

    黃珊珊也提出新移民政見，擬規劃合適場域，提供新移民辦理特色市集、文創街區等，發展新移民經濟。考量許多新移民姊妹年輕時來到台灣，在此落地生根，邁入老年後，因家庭狀況不同，將面臨在台養老或回母國懷抱的抉擇；黃珊珊表示，將整合醫療資源及心理方面關懷，針對新移民老化後的各項需求給予適當協助。

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